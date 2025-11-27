¸µTBS²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¡¢µÁËå¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¡¡¡ÖÍê¤ì¤ëµÁËå¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²È¤¬°ìÃÊ¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¾Ò²ð
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ë¼Â¶È²È¤ÎÉ×¡¦»³ËÜ¹ÀÊ¿»á¤ÎºÊ¤Ç¸µTBS¤Î²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µÁÍý¤ÎËå¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»³ËÜÀãÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¡¢µÁËå¤¬¡¢»°½÷¤Î´é¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»³ËÜÀãÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÉ×¤ÎËå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¿¦¶È¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¤ª»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Íê¤ì¤ëµÁËå¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È°ìÃÊ¤È²È¤ÎÃæ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¥¢¥Ê¤Ï2008Ç¯¤ËÆþ¼Ò¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ø¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Ù¡¢3Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ø¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤ÎÄ«¥º¥Ð¥Ã¡ª¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë»³ËÜ»á¤È·ëº§¤·¡¢17Ç¯1·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¡¢18Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£21Ç¯6·î¤ËÂè3»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¡¢23Ç¯¤Ë¿¦¾ìÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢TBS·Ï¡ØN¥¹¥¿¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å3¡§49¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âè4»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯2·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó17Ç¯¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¤·¡¢Æ±4·î¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¡¢Âè4»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉ×¡¦»³ËÜ¹ÀÊ¿»á¤È¡ÈÉ×ÉØ½é¶¦±é¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
