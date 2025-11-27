製造から10日以内の商品が店頭に “できたて”のじゃがりこが数量限定登場
カルビーは、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめる「じゃがりこ」ブランドから、製造後10日以内に店頭に届ける新しいコンセプト商品として『じゃがりこサラダ できたて実感カップ』を12月10日から全国のセブン‐イレブン（沖縄県を除く）で数量限定発売する。
【写真）いくつ食べたことある？ご当地じゃがりこ
「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開。「サラダ」「チーズ」「じゃがバター」「たらこバター」などの定番商品をはじめ、期間限定商品など数多くのフレーバーを展開してきた。今年10月に発売30周年を迎え、同月には、周年記念商品の『じゃがりこ ベーコンバター醤油味』を発売。また、KADOKAWAから「じゃがりこ」ブランド初となる『じゃがりこ30周年公式ファンブック』を発売した。さらに、BANDAI SPIRITSとコラボレーションした『超合金 じゃがりこキング』の予約受付を開始するなど、さまざまな施策を展開している。
そして今回、全国のセブン‐イレブン（沖縄県を除く）で数量限定発売をして好評だった「できたて」シリーズ『ポテトチップス うすしお味 できたて実感パック』、『かっぱえびせん できたて実感パック』に続く第3弾として、『じゃがりこサラダ できたて実感カップ』を販売する運びとなった。
同社はこれまで、原料のジャガイモを安定的に調達するため、北海道にグループ会社「カルビーポテト株式会社」を設立し、生産者の方々との契約栽培を通じて40年以上にわたり、二人三脚でジャガイモの栽培に取り組んできた。本シリーズは、こうした原料や食感へのこだわりが詰まった商品を、できたてで届けられないかと企画したもの。工場で製造してから10日以内に販売店に届けることで、できたてに近い味わいになる。“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感を堪能することができる。
