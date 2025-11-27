18年ぶり「ラッシュアワー」新作が始動、“トランプ大統領の要望”が後押しか
18年ぶりとなる「ラッシュアワー」シリーズ最新作が動き出している。
報道によると、製作の背景にはドナルド・トランプ米大統領の要望があったとされ、配給はパラマウントが担当することになった。トランプ大統領と友人であり、資金提供者でもある同社オーナー、ラリー・エリソンとの会話を経て決まったという。関係者は「トランプ氏が直接パラマウントのオーナーに働きかけた」と証言している。
監督はシリーズ第1作から第3作を手がけたブレット・ラトナーが復帰する予定。ラトナーは2017年に性的暴行疑惑でキャリアが中断されていたが、今回は再びメガホンを取る見込みだ。
主演のジャッキー・チェンも今年、シリーズ第4作が進行中であることを認めている。「ラッシュアワー」でクリス・タッカー演じる刑事ジェームズ・カーターとコンビを組んだ香港警察官ヤン・ナイン・リー役を再び演じる意欲を示し、「脚本は進んでいる。『ラッシュアワー4』をやりたい」と語った。また「シャンハイ・ナイト」の続編「シャンハイ・ドーン」にも意欲を見せていた。
「ラッシュアワー」シリーズは、規律正しい香港の刑事と奔放なロサンゼルス市警の刑事が誘拐事件を解決するために協力し、文化や手法の違いを乗り越えていく姿を描くアクション・コメディ。第4作は長年待ち望まれてきた復活作として注目を集めている。
