1年で最も華やぐショッピングイベント「ブラックフライデー」の時期に合わせ、米スポーツメディア『The Athletic』は25日（日本時間26日）、全30球団の“買い物リスト”を発表。各球団につき1人、獲得を目指すフリーエージェント（FA）選手を予想した。

■「今回は現実的」と強調

「ブラックフライデー」は大量購入のイメージが強いが、『The Athletic』が提示した“買い物リスト”は、各球団につき1人に限定。チームが獲得に乗り出すと予想されるFA選手を、それぞれ紹介した。

ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの場合、同メディアが指名したのはパドレスからFAになった34歳の救援右腕ロベルト・スアレス投手。その理由については「（メッツからFAになったクローザー）31歳のエドウィン・ディアスよりもコストが低く、契約年数も短く済むだろう。ショウヘイ・オオタニ時代のドジャースでは、大々的な補強はいつでも何回でも起こり得るが、今回の分析ではより現実的な範囲に留めておきたい」とした。

■ディアスよりも割安か

ドジャースは今季、守護神候補としてタナー・スコット投手を4年総額7200万ドル（約112億円）で獲得。しかし、結果は期待外れ。そのため、同メディアは「ドジャースはまたリリーフ投手と長期契約を結ぶだろうか？ ディアスはスコットよりもはるかに優れた実績を持っている。ただ、スアレスも同様だ」とし、獲得には大型契約が必須とされるディアスよりも、年俸を低く、契約期間も短く抑えられ、“お買い得”と見られるスアレス獲得を推した。

阪神やソフトバンクでプレーし、日本でもおなじみの抑えは今季40セーブを挙げて最多セーブのタイトルを獲得。70試合登板で4勝6敗、防御率2.97と安定した成績を残し、今オフにFAとなった。

そのほかの球団では、メッツが今井達也投手、レッドソックスが村上宗隆内野手、マーリンズが岡本和真内野手となった。

また、ワールドシリーズでドジャースを追い詰めたブルージェイズの“買い物リスト”に、FA市場の超目玉カイル・タッカー外野手が入った。