¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡ÖReGLOSS¡×2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSnapshot¡Ù¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡õ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä·èÄê
¡¡¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Îhololive DEV_IS¤è¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿VTuber¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖReGLOSS¡×¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSnapshot¡Ù¤¬¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤ª¤è¤Ó¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤È¤·¤Æ2026Ç¯2·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜÆü¡¢27Æü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSnapshot¡Ù¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¸ø³«
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢HMV35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Í¥Ã¥È·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Øthe virtual master¡Ù´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢HMV¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¡¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Ï¡¢48kHz¡¿24bit¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¾¥Þ¥¹¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢CD¤ò¾å²ó¤ë²òÁüÅÙ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ï¡¢´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÄã²»¤È½À¤é¤«¤Ê¹â°è¤¬ÀäÌ¯¤ËÍÏ¤±¹ç¤¦¡¢¥ì¥È¥í¤Ç²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²»Áü¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½ºÝÎ©¤Ä¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ì¥³¡¼¥É¡õ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõÃú¤Ë¤è¤ê¡¢¡ØSnapshot¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡ØSnapshot¡Ù¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥½¥í²Î¾§¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾ï¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤Ë»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤ËReGLOSS¡ØSnapshot¡Ù¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡õ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÊÁ¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨³Æ·ÁÂÖ¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¹ØÆþ·ÁÂÖ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬1ËçÉÕÂ°¡¡¢¨Ê£¿ôÅÀ¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþÅÀ¿ôÊ¬¤ÎÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯¡Ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü12»þ¡Á2025·î12·î17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ReGLOSS 2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSnapshot¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡£¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Ï4950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ï3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØSnapshot¡Ù¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¸ø³«
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢HMV35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Í¥Ã¥È·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¡Øthe virtual master¡Ù´ë²è¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢HMV¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¡¡ØSnapshot¡Ù¤Ï¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¥½¥í²Î¾§¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾ï¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶¦¤Ë»þ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÆâ¤Ë¾¦ÉÊ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Á´°÷¤ËReGLOSS¡ØSnapshot¡Ù¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡õ¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÊÁ¡×¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨³Æ·ÁÂÖ¤ò1ÅÀ¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¹ØÆþ·ÁÂÖ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬1ËçÉÕÂ°¡¡¢¨Ê£¿ôÅÀ¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþÅÀ¿ôÊ¬¤ÎÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¯¡Ë¡£Í½Ìó´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯11·î27Æü12»þ¡Á2025·î12·î17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ReGLOSS 2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSnapshot¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î25ÆüÈ¯Çä¡£¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¤Ï4950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¤Ï3300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£