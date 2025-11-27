″勇気をもって背中を押しましょう″上田竜也、堂本光一とのSHOCKごっこを披露！ファンからは「可愛すぎる」の声
元KAT-TUNのメンバーの上田竜也が自身のInstagramを更新し、先輩である堂本光一の倒し方をユーモアを交えて紹介した。
「堂本光一の倒し方」について、上田は「まずは手頃な大階段を見つけたらSHOCKごっこしよーよ！と1番上までおびき寄せます」とスタートし、「頂上で思い出に浸っている時がチャンスです」と続けた。最後には「勇気をもって背中を押しましょう」と提案し、注意書きとして「僕たちは特殊な訓練を積んでいます。絶対に真似をしないでください」と付け加えた。この投稿には、実際に上田が堂本を倒そうとする様子の写真も添えられている。
この投稿には「これに付き合ってくれる光一くん、光一くんにこんなことさせる上田くん、2人とも凄いです！(笑)」や「コラ先輩で遊ばないの」といった反応が寄せられ、「SHOCKごっこ可愛すぎる」という声も多く見られた。ファンからは「SHOCKごっこかわいすぎる」と、上田のユーモアに対する称賛の声が集まっている。
「堂本光一の倒し方」について、上田は「まずは手頃な大階段を見つけたらSHOCKごっこしよーよ！と1番上までおびき寄せます」とスタートし、「頂上で思い出に浸っている時がチャンスです」と続けた。最後には「勇気をもって背中を押しましょう」と提案し、注意書きとして「僕たちは特殊な訓練を積んでいます。絶対に真似をしないでください」と付け加えた。この投稿には、実際に上田が堂本を倒そうとする様子の写真も添えられている。
この投稿には「これに付き合ってくれる光一くん、光一くんにこんなことさせる上田くん、2人とも凄いです！(笑)」や「コラ先輩で遊ばないの」といった反応が寄せられ、「SHOCKごっこ可愛すぎる」という声も多く見られた。ファンからは「SHOCKごっこかわいすぎる」と、上田のユーモアに対する称賛の声が集まっている。