ある日、ぴのくんのおねだりの方法が変わったことに気付いた飼い主さん。今までは手をちょんちょんと動かしておねだりしていたのに、新しいおねだりの方法は全く違っていて、その仕草が可愛いと評判になりました。

「奈良の鹿のよう」「可愛すぎ」と話題を呼び、7万回以上再生され3千件以上のいいねが送られています。

【動画：『おててちょんちょん』でおねだりする大型犬→なぜか方法が変わり…可愛すぎる『構ってアピール』】

お知らせです…

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『pinot_diary』へ投稿された、ゴールデンレトリバーの「ぴのくん」の様子です。この日、飼い主さんからぴのくんについて悲しいお知らせがありました。

なんと、おててをちょんちょんと手招きするように動かして可愛く「ちょうだい」アピールするという、飼い主さんが大好きだったぴのくんのおねだりポーズが、突然変わってしまったというのです。

新しいおねだりのポーズとは？

はたして、新しいおねだりのポーズはどのようなものなのかというと、飼い主さんをじっと見つめながらペコリと頭を下げる、というもの。あまりの変化に飼い主さんも「え？」と驚きを隠せません。

その後も、何度もぺこりと頭を下げるぴのくん。奈良の鹿が鹿せんべいをおねだりする時にお辞儀のように頭を下げることはよく知られていますが、ぴのくんも同じようにお辞儀でおねだりするようになったのでした。

ぴのくんなりの気を引く作戦？

飼い主さんの食事中、横でずっとぺこぺこしているのだそう。もしかしたら、今までのおねだりポーズでは効果が薄いと感じたぴのくんが、更に気を引きたいと悩んだ結果このポーズに行きついたのかもしれません。

それともただ単に手を上げるのが面倒になったのかも、とも考える飼い主さん。しばらくこのぺこぺこするぴのくんを楽しむことにしたそう。効果に疑問を感じたら次はどんなポーズを考えてくるのか、今から楽しみです。

この投稿へは「これも可愛いです」「お辞儀をしたら貰える?!と思うところが賢いですよね～」「土下座でしょうか 成功したのかな」「『すいません。1つください。お願いします』のペコリ♡すごい可愛いです♡」「お辞儀して構ってアピールしてんのかわいい」「どうぞ、お願いしゃすぅ～って感じ」「鹿さんだぁ」「誰かの成功例を見たのかな」「よう考えたねー」「ちょっと切ないけど、お利口さんね～」など、ぴのくんの新しいおねだりに魅了された視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『pinot_diary』では、いたずらが大好きだというゴールデンレトリバー「ぴのくん」と飼い主さんご家族のほのぼのとした日常が公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pinot_diary」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

