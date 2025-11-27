「ソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払い」で最大1万ポイント還元 新規・復帰ユーザー向けに
ソフトバンクは、キャリア決済の新規・復帰ユーザー向けに、最大1万円相当のPayPayポイントが進呈されるキャンペーンを開始した。期間は2026年1月13日まで。ソフトバンク・ワイモバイル・LINEMOのユーザーが対象。
キャリア決済（ソフトバンク／ワイモバイルまとめて支払い）を初めて利用する場合、または2024年12月1日～2025年11月26日にキャリア決済の利用履歴がない場合、App Store・Google Playでのキャンペーン中の合計利用額に応じてPayPayポイントが進呈される。参加にはキャンペーンページからの応募が必要。
合計利用額と進呈されるPayPayポイントは、100円以上で100ポイント、1500円以上で150ポイント、3300円以上で300ポイント、2万2000円以上で2000ポイント、5万5000円以上で5000ポイント、11万円以上で1万ポイント。
対象サービスは、Google PlayとApp Store・Apple Arcade・Apple Music・Apple Books・Apple TV・iCloud+。iPadでの購入分は対象外。