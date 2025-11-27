高橋克典、芸能界デビューは“俳優”ではなかった「今となっては、ほとんど知ってる方も…」
俳優の高橋克典（60）が27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。デビュー時の意外な姿を明かした。
【写真】パパもびっくり！本格的にトレーニングに励む高橋克典の16歳息子
現在は俳優としてのイメージが強い高橋だが、は1993年に「抱きしめたい」で歌手としてデビューを飾っていた。冒頭、黒柳徹子（92）から「歌手デビューだって？初め。歌手だったの？」と切り出されると、「そうなんです。今となっては、ほとんど知ってる方もいらっしゃらないんですけど」と照れ笑いを浮かべた。
すると黒柳は自身が司会を務めたTBS系音楽番組『ザ・ベストテン』（1978〜1989年）の名前を挙げ「もう終わっちゃってたしな」と昔を懐かしむと、高橋は「『ベストテン』は出たかったですね。キラキラしたドアをクルクル出たかったですね」と語った。
これに黒柳は「私も歌手であるあなたとお目にかかっていれば、それが本職だってわかったのにね」と笑った。
