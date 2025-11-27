【シュクレイ2026福袋】メープルマニアや東京ミルクチーズ工場、バターバトラーなど、オンラインショップ限定でハッピーバッグ販売

シュクレイは、オンラインショップ限定で人気4ブランドのロゴが入ったロープバッグと人気商品のセットを販売している。なくなり次第終了。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

【シュクレイ2026福袋 ラインアップ】

･「バターバトラー ハッピーバッグ2026」6,804円

･「ザ･メープルマニア ハッピーバッグ2026」6,260円

･「東京ミルクチーズ工場 ハッピーバッグ2026」5,724円

･「フランセ ハッピーバッグ2026」6,426円

いずれも12月3日から順次、出荷を開始する。

◆「バターバトラー ハッピーバッグ2026」6,804円

バターバトラー ハッピーバッグ2026

【セット内容】

･バターバトラー ロープバッグ×1点

サイズ:約W330×D110×H250(mm)

黒地にバターバトラーのブランドロゴをデザインした。

バターバトラー ロープバッグ

･バターフィナンシェ12個入×1箱

ヨーロッパ産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使用している。

バターバトラー バターフィナンシェ イメージ

･バターガレット18個入×1箱

フランスのブルターニュ地方の郷土菓子「ガレット」。バターバトラーでは、フランス産発酵バターとフランス産ゲランドの塩を使用し、ひとつずつ製造している。

バターバトラー バターガレット イメージ

･バターチョコレートフィナンシェ4個入×1箱

フランス産生乳の発酵バター、スペインでつくられたカカオ分66%のチョコレートとカカオ分44%のチョコチップを生地に練り込み、焼き上げた。

※発酵バター中フランス産生乳85%以上使用。

バターバトラー バターチョコレートフィナンシェ イメージ

◆「ザ･メープルマニア ハッピーバッグ2026」6,260円

ザ･メープルマニア ハッピーバッグ2026

【セット内容】

･ザ･メープルマニア ロープバッグ×1点

サイズ:約W330×D110×H250(mm)

ザ･メープルマニアをイメージした温かみのあるオレンジ色の生地に、ブランドロゴをデザインした。

ザ･メープルマニア ロープバッグ

･メープルバタークッキー18枚入×1箱

メープルシュガーを生地に練りこみ、サクサクと軽い食感に焼いたクッキーでバター風味のチョコを挟んだ。

ザ・メープルマニア メープルバタークッキー イメージ

･メープルフィナンシェ6個入×1箱

外はカリっと香ばしく、中はしっとりと焼き上げた。

ザ・メープルマニア メープルフィナンシェ イメージ

･メープルバームクーヘン×1箱

キャラメリゼした表面のシャリッとした食感と、生地のしっとりとした口どけが楽しめる。

ザ・メープルマニア メープルバームクーヘン イメージ

◆「東京ミルクチーズ工場 ハッピーバッグ2026」5,724円

東京ミルクチーズ工場 ハッピーバッグ2026

【セット内容】

･東京ミルクチーズ工場 ロープバッグ×1点

サイズ:約W330×D110×H250(mm)

東京ミルクチーズ工場をイメージした水色の生地に、ブランドロゴをデザインした。

東京ミルクチーズ工場 ロープバッグ

･ソルト&カマンベールクッキー18枚入×1箱

北海道産牛乳とフランス産ゲランドの塩を使った生地に、カマンベールチーズのチョコをサンドした。「ゲランドの塩」は、ミネラル分が多くまろやかな口当たりで菓子との相性も良いという。カマンベールチーズの独特なコクをより一層、深い味わいに仕上げている。

東京ミルクチーズ工場 ソルト&カマンベールクッキー イメージ

･蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー9枚入×1箱

ゴルゴンゾーラの風味を閉じ込めたチョコレートを、ミルクのコクが広がる北海道産の牛乳と北海道産のグラニュー糖、スペイン産のローズマリー蜂蜜を組み合わせた生地でサンドした。

※チーズパウダー中ゴルゴンゾーラ60%以上使用。

東京ミルクチーズ工場 蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー イメージ

･トリュフ&チェダークッキー9枚入×1箱

北海道産牛乳とチェダーチーズ、トリュフを混ぜ込んだクッキーに、トリュフ風味のチョコレートプレートをサンドした。

東京ミルクチーズ工場 トリュフ&チェダークッキー イメージ

◆「フランセ ハッピーバッグ2026」6,426円

フランセ ハッピーバッグ2026

【セット内容】

･フランセ ロープバッグ×1点

サイズ:約W330×D110×H250(mm)

黒地にフランセのブランドロゴをデザインした。

フランセ ロープバッグ

･レモンケーキ6個入×1箱

レモンピール、蜂蜜を加え、ふっくらと焼き上げた生地を、レモンチョコでコーティング。製造工程を見直し、よりふっくらとした仕上がりを目指した。しっとりとした食感を最大限に引き出すため、チョコレートコーティングの厚さにもこだわっている。

フランセ レモンケーキ イメージ

･果実をたのしむミルフィユ いちご5個入×1箱

甘みと酸味のバランスが絶妙ないちごクリームをパイでサンドし、ホワイトチョコレートで包んだ。トッピングのいちごパウダーが、華やかな香りと彩りを添える。

フランセ 果実をたのしむミルフィユ いちご イメージ

･果実をたのしむミルフィユ れもん5個入×1箱

爽やかな香りと酸味の広がるレモンクリームをパイでサンドし、レモン味のコーティングチョコレートで包んだ。クリームに加えたレモンピールがアクセントになっている。

フランセ 果実をたのしむミルフィユ れもん イメージ

･果実をたのしむミルフィユ ジャンドゥーヤ5個入×1箱

香り高く風味豊かなアーモンドとヘーゼルナッツのクリームをパイでサンドし、ミルクチョコレートで包んだ。ほどよい甘さですっきりした後味。

フランセ 果実をたのしむミルフィユ ジャンドゥーヤ イメージ

･果実をたのしむミルフィユ ピスタチオ5個入×1箱

濃厚で奥深い味わいのピスタチオクリームをパイでサンドし、スイートチョコレートで包んだ。ピスタチオの贅沢な香りとコクが広がる。

フランセ 果実をたのしむミルフィユ ピスタチオ イメージ

■シュクレイ公式サイト