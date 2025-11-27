俳優の相島一之（63）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子育てについて語った。

自身のイメージについて「子供と遊ぶの体力的にキツイっぽい」とのコメントに、相島は丸の札で肯定。「しょうがないでしょ、だって」と釈明しつつ、「45で結婚したのが遅いんですよ。それで49で長男が、長女が生まれたのが52」と説明した。

そして長男を抱いた写真が紹介されると、相島は「こういう写真を見ると30代のお父様かなって思うでしょ？49なんですよ。だから幼稚園とか行っても大変」と自虐気味。「幼稚園に行くのは5歳とかになってるでしょ、そうすると私は55とかそんなもん。まわりのお父さんは若い。そんな中で1人だけ、“アナタおじいさんですか？”みたいな」と嘆いた。

しかし「稀にね」と切り出した相島。園で年齢の近そうな男性を見かけ、同世代であることを期待して話し掛けたが、相手は「あ、僕1回離婚してましてね」と告白。さらに「1番上の子はもうハタチ超えてて」と言われてしまい、自身は「あ〜新米パパなんですよ」と“撃沈”した。

さらに「運動会なんかも大変」と吐露。「お父さん対抗リレーとかで集まると、こういう素敵なお父さんがいて」と木曜レギュラーのプロフィギュアスケーター・高橋大輔（39）を見ながら、スタート前のやり取りを再現。「いや〜でもなかなかマジメに走るのは嫌ですよね〜」「じゃあ手を抜いてやりましょう」という会話をするものの、スタートが近づくと“本気”を見せつけられるという。

そのため「だからですよ、私決めたの」と相島。「体力では若い素敵なお父さんには勝てない。俺がやるのは読み聞かせだと」と打ち明けると、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「プロだから」と納得。「読み聞かせやりましたよ、図書館に1週間に1回ぐらい行って本をいっぱい借りてきて」といい、「一生懸命。これだったら頑張れるんじゃないかと」と自信満々。再び「勝てないですからね」と高橋を見た相島に、高橋は「僕はお父さんじゃないですけどね」と苦笑いしていた。