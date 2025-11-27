英国出身の俳優・トミー・バストウ（34）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。自身が出演し、女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について投稿した。

国内外から募ったオーディションを勝ち抜き、同作でヘブン役を演じているトミー・バストウは「BIG in Japan!」「ばけばけを楽しんでいますか??」と問いかけ、壁面に飾られた大きなポスタービジュアルの横でポーズを取る姿を披露。

「ばけばけ」は朝ドラ通算113作目で「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を「SHOGUN将軍」で真田広之と共演しポルトガル司祭役を演じたトミー・バストウが務めている。

フォロワーからは「毎日みてますよ！毎朝の楽しみです」「トミーさんが小泉八雲ご本人に思えてきました！」「ヘブン先生大好きです」「SHOGUNを観てトミーさんの大ファンになったので、ばけばけも毎日観ています」「最高です」などの反響があった