元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが自身のインスタグラムを更新。

１８歳の誕生日を迎えたことを明かしました。



【辻希美・長女】希空 「18歳になりました♥」「最高の誕生日を過ごせて幸せです」





希空さんは「18歳になりました♥」と綴ると、ドレス姿で花束を抱えた写真をアップ。

続けて「活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごす事が出来たと感じています。」と、記しました。







そして「これからもっと新しい事に挑戦していきたいと思っているので皆さん応援宜しくお願いします！！♥」と呼びかけました。



希空さんは「沢山のお祝い本当にありがとうございます♡ 最高の誕生日を過ごせて幸せです」と、その思いを綴っています。







希空さんのWEB上での注目は大きく、2025年11月17日14時30分現在で、Instagramのフォロワー数は114万人に到達。YouTubeチャンネル「希空ちゃんネル」も登録者数が68.5万人に達するなど、多くのファンから支持を集めています。







