【三田製麺所】350セット限定『福箱2026』が新登場/税込4000円で割引券3000円分+オリジナル丼+トッピング無料券【福袋】

つけ麺チェーン「三田製麺所」は、福袋系商品の販売として初となる『福箱2026』を店頭予約限定で販売する。価格は1箱4,000円(税込)。予約受付は11月24日(月)〜12月10日(水)まで、1人3箱まで。受注は350セットに達し次第終了となる。受注販売のみで、店頭申し込み限定。商品の引き換えは12月26日から。

福箱には「割引券3000円分」(500円分×6枚)、「MITA VIP CARD」(トッピング無料券)、自宅用アイテムのオリジナル丼ぶりがラインアップされる。

〈福箱の内容〉

◆新春プレミアム割引券 3,000円分(500円×6枚)

麺類1杯につき1枚利用できる500円割引券が5枚。「MITA VIP CARD」と併用可能。宅配サービス･出前専門店では利用できない。

利用期限:2026年1月1日〜6月30日

新春プレミアム割引券

◆MITA VIP CARD

麺類1杯につき対象トッピング1つが無料となるカード。同行者も対象となる。

使用可能期限:2026年1月1日〜6月30日

〈無料トッピング対象〉

ライス(小)/唐揚げ1個/黒ウーロン茶1杯/チャーシュー1枚/味玉1個/ねぎ/のり/バラ海苔

MITA VIP CARD

◆三田製麺所オリジナル丼ぶり

三田製麺所のロゴが入ったデザインで、つけ麺･ラーメン･丼ものなど幅広く活用できる。プラスチック製で日常使いに適している。

※食洗機･電子レンジの使用には対応していない。

三田製麺所オリジナル丼ぶり

〈販売概要〉

予約期間:11月24日(月)〜12月10日(水)

受注数:350セット限定/1人3箱まで

受け取り期間:12月26日(金)から

予約方法:店頭のみ(申し込み用紙記入･支払い後に申込完了)

※電話予約不可、申込をした店舗でのみ受け取り可能。受取日に商品を受け取らなかった場合は、予約が無効。キャンセル不可。