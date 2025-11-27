BE:FIRST・MANATO＆JUNON、後輩・STARGLOWは「そのまま年齢を若くした感じ」「全然別のグループって感じがしない」
【モデルプレス＝2025/11/27】ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）とJUNON（ジュノン）が2025年11月26日、RKB毎日放送の新音楽番組「Music Lab W」（深夜24時26分〜）に出演。同じ事務所の後輩グループ・STARGLOW（スターグロウ）について語る場面があった。
【写真】BE:FIRSTと“別のグループ感がない”後輩
今回、番組内で直撃インタビューを受けたMANATOとJUNON。今注目してるアーティストは誰かという質問に、MANATOは「もう、一択。STARGLOWです」と2026年1月にデビューを果たす後輩・STARGLOWを紹介。彼らについて「（BE:FIRSTを）そのまま年齢を若くした感じです」とグループの空気感が似ていると明かした。
現在、BE:FIRSTは全国10都市をまわるファンミーティングアリーナツアー「BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My “BESTY” vol.2-」を開催中。JUNONは、STARGLOWがライブを観に来てくれたと明かし「（ライブ後に）混じって話してたんですけど、全然別のグループって感じがしない」と彼らの印象を口に。MANATOも「確かに。どれがメンバーかわかんなかったもんね」と同調した。
さらにJUNONは、STARGLOWのRUI（ルイ）とTAIKI（タイキ）について、BE:FIRSTが誕生したオーディション「THE FIRST」を一緒に受けていたこともあって、後輩という感覚よりも「横並び感覚がすごいありますね」と告白。デビューが決まり「めちゃくちゃ嬉しいです」と語った。
9月、SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGが主催したオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」により、BE:FIRST、MAZZELに続く3組目となる5人組ボーイズグループ・STARGLOWが誕生した。BE:FIRST誕生オーディション「THE FIRST」出身のRUI・TAIKI、MAZZEL誕生オーディション「MISSIONx2」出身のKANON（カノン）などが所属している。（modelpress編集部）
情報：RKB毎日放送
【Not Sponsored 記事】
◆MANATO＆JUNON、STARGLOWに言及
◆「BMSG」新星・STARGLOWって？
