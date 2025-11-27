【1/150スケール 40ft リーファーコンテナ tex】 発送予定日：2026年2月26日 価格：2,420円

フジミ模型は、Nゲージモデル「1/150スケール 40ft リーファーコンテナ tex」を2026年2月に発売する。価格は2,420円。発送は2026年2月26日を予定している。

フジミ模型が展開する彩色済み・接着不要の「NEXTシリーズ」から「鉄道」ジャンル「T-NEXT（トレインネクスト）」第1弾として、texのリーファーコンテナタイプが登場。冷凍機部分は細密な彫刻で再現されており、冷凍・冷蔵コンテナ専用のロゴマークと、各部マーキング類は高精度なUV印刷で再現されている。パーツは、市販のNゲージコンテナ貨車に積載可能な構造となっている。塗装済み完成品で1/150Nゲージサイズの2両セット。

1/150スケール 40ft リーファーコンテナ tex

発送予定日：2026年2月26日

価格：2,420円

コードNO.4968728910437

【製品特長】

・フジミ模型として初の1/150スケールNゲージ完成品モデル。

・製品は塗装済み完成品で1/150 Nゲージサイズの2両入り。

・冷凍機部分は細密な彫刻で再現。

・パーツは市販のNゲージコンテナ貨車に積載可能な構造。

・冷凍・冷蔵コンテナ専用のロゴマークと、各部マーキング類は高精度なUV印刷で再現。

・完成サイズ:約16×19×81.5mm（幅×高さ×長さ）

(C)FUJIMI. All rights researved.