慢性的な人手不足が続く医療・介護の現場では、残業代が十分に支払われない、契約内容と異なる業務を強いられるといったケースが問題視されています。被雇用者が安心して働き続けるためには、労働条件や権利を正しく理解し、必要に応じて法的な対応を検討することが重要です。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へ寄せられた相談をもとに、未払い残業代と契約内容と異なる業務への対応について、横山令一弁護士が詳しく解説します。

タイムカードを切ってから残業、夜勤手当も不十分

相談者は看護師ですが、職場での不当な扱いについて悩んでいます。

具体的には、まず、タイムカードを切ってから残業をさせられており、会社は残業理由を【自己勉強】と記入させ、残業代を支払っていない状況です。この点について、相談者は事故報告書や記録を記入しているため、「明らかに自己勉強ではない」と訴えています。

また、看護師として入社したにも関わらず、会社の命令でヘルパーの仕事も並行させられています。夜勤の日数が多く、夜勤手当を支払われているものの、そのすべてが看護師としての手当2万円ではなく、ヘルパーとしての手当1万円弱で支払われているのです。

すでに会社側に退職の意思を伝えており、退職日は2ヵ月先になる見込みです。相談者は退職してから残業代や手当の差額などを請求することを考えています。

そこで、ココナラ法律相談「法律Q&A」に次の2点について相談しました。

（1）タイムカードを切ってからの業務について、残業代として請求できる可能性はあるのか。

（2）ヘルパーとしての夜勤手当と看護師の夜勤手当の差額を請求できる可能性はあるのか。

タイムカードの記録がなくても、残業代は請求できる？

残業代を請求するためには、請求する金額に見合った時間働いたことを証明する証拠が必要です。タイムカードはその代表例ですが、証拠はそれだけに限りません。タイムカードに記録された時間よりも長く働いたことがわかる証拠がほかにあれば、その証拠から働いた時間を認定できる可能性があります。

たとえば、パソコンのログオン・ログオフ履歴、職場の電子ロックの履歴、メールの送信や文書の保存の履歴、作業日報、さらには家族への「いまから帰る」というLINEの送信履歴などです。

なお、ここでいう「働いた」とは、「実労働時間」、つまり使用者の指揮監督を受けている状態にあることを指します。実際に作業をしている時間のほか、いつでも作業を始められるように待機している時間なども含まれます。

今回の相談者のケースでは、「自己勉強」という名目であっても、事故報告書をはじめとする仕事に関係する書類の保存日時や、各種作業の記録などから、その時間に働いていた実態が証明できれば、実労働時間と認められ、残業代が請求できると考えられるでしょう。

「夜勤手当」の差額請求で注意すべき点

「夜勤手当」についても、職位ごとの金額が就業規則に定められている限り、差額を請求することは可能と考えられます。

ただし、この請求に意味があるかどうかは、慎重に検討する必要があります。なぜなら、残業代の一種には深夜労働の割増賃金が含まれており、これは「夜勤手当」の支給条件と重複しうるためです。つまり、もし「夜勤手当」が深夜割増賃金としての支給だとされていると、その支払いを受けた分残業代の未払い額が減ることになります。そのため、両者の関係性に注意して就業規則を読み解く必要があるでしょう。

残業代請求権には「3年」の時効がある

残業代をはじめ、未払い賃金の請求権には時効があります。現行の労働基準法では、本来の支払日から3年経つと時効で消滅すると規定されています。

つまり、残業代の未払いが3年以上続いている場合、日々残業代が発生する一方で、給料日を過ぎるごとにその3年前の残業代が時効で消滅し、請求できる金額が頭打ちになってしまうのです。また、退職したあとは、最後の給料日から1ヵ月経過するごとに未払いの残業代の請求権が1ヵ月分ずつ消えていきます。

時効を止める「完成猶予」と「更新」

もっとも、時効には「完成猶予」という制度があります。「完成猶予」とは、その名のとおり、一定の期間中は、たとえそのあいだに時効期間が経過しても時効の効果を生じなくさせる事由をいいます。

最も身近なのが「催告」です。「催告」とは、裁判手続以外の方法で債務の履行を求める行為をいい、債務者が催告を受けてから6ヵ月間は時効の完成が猶予されます。また、その後6ヵ月経過するまでに裁判上の請求を起こすと、その裁判が終結するまで時効の完成がさらに猶予されます。一方、6ヵ月間なにもせずにいると、その時点で時効期間が経過しているものはすべて時効が完成したことになってしまうので注意しましょう。

そのため、雇い入れられてから3年に達している場合は、できればすぐにでも、最低でも退職後すぐに、未払いの残業代を支払うよう雇い主に催告すること。証拠を残すように内容証明郵便で送付することが賢明です。

その後、雇い主と交渉をすることになるでしょう。交渉を始める際に、できれば未払いの残業代の支払い義務を認める内容の文書を雇い主から取り付けます。このことを「承認」と呼び、これによって時効期間の経過がリセット（「更新」といいます）され、再び3年経過するまで時効は完成しなくなります。

それが困難であれば、交渉の期間は6ヵ月を目途にすべきです。期間内に解決する見込みが薄い場合や、そもそも雇い主が交渉に応じる様子がない場合は、催告を出してから6ヵ月が過ぎる日までに民事訴訟や労働審判を提起しましょう。

横山 令一

弁護士法人平松剛法律事務所福岡事務所

弁護士