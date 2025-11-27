Photo: はらいさん

PlayStationのロゴが入りなのも可愛い。

PlayStation 5でゲームを遊ぶのに欠かせないDualSense ワイヤレスコントローラー。バッテリー残量が少なくなったら、USB-Cケーブルを繋いで充電するスタイルをずっと続けてきた筆者ですが、ついに憧れの充電スタンドを導入してみました。

置くだけで充電できる手軽さが好き

Photo: はらいさん

筆者が購入したのは、DualSense及びDualSense Edge ワイヤレスコントローラーを置くだけで充電できるシンプルなチャージングステーション。

【PlayStation公式ライセンス製品】PowerA ソロ チャージングステーション for PS5 DualSense ワイヤレスコントローラー PlayStation5 PSPW0361JP-01【国内正規品 2年保証】 2,000円 Amazonで見る PR PR

コントローラーを充電する以外の機能は特にありませんが、バッテリー残量が少なくなるたびに毎回ケーブルをコントローラーに挿す作業が面倒だったので、その手間とストレスが減らせたらと思い購入しました。

約2,000円弱のお手頃価格なのも嬉しいですし、PlayStation公式ライセンス製品という点でも安心できます。

Photo: はらいさん

また、充電時以外のお気に入りポイントは、コントローラーをカッコよく飾れるということ。以前はコントローラーの置き場所に困っていたのですが、ゲームを遊ばないときはディスプレイとして飾れるのがとても気に入っています。ずっと眺めていると、PS5のコントローラーってやっぱり美しいなぁ…とつくづく思います。

置くだけで充電できる手軽さと、置き場所に困ることなくコントローラーを飾ることができる、まさに一石二鳥の充電スタンド。唯一の後悔があるとしたら、PS5本体の購入に合わせてもっと早く買っておけばよかったと思うくらいですかね。