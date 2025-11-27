来月8日に韓国陸軍軍楽隊員として入隊するNCTメンバーJUNGWOO（ジョンウ）が、ファンミーティングで新曲を初披露する。

所属企業SMエンターテインメントは26日「28日にソウル松坡区（ソンパク）オリンピック公園チケットリンクライブアリーナで開催する初の単独ファンミーティング『Golden Sugar Time（ゴールデンシュガータイム）』で、新曲『SUGAR』を舞台で初めて公開する」と発表した。

韓国メディアのノーカットニュースは「スイングのあるドラムとウイットのあるベースライン、柔らかくてキャッチーなメロディーが調和したポップ『SUGAR』は、今まで一緒に過ごした時間と、これからの待ち時間まですべて甘いことを願う心を込めた曲」と紹介した。

また「パフォーマンス的には、曲の甘いムードと対比される感覚的で洗練された動作でユニークな魅力をプレゼントする見通しだ。柔軟な流れの中でも、節度のあるポイント振り付けとリズミカルな動作がバランスを成し、JUNGWOOだけの色が鮮明に現れるというのが所属事務所の説明だ」と報じた。

26日には、NCT公式SNSチャンネルで、ティザーイメージを公開した。新曲「SUGAR」は、28日午後6時に各種音楽サイトで発売される。