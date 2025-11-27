【あすから】韓国時代劇『ヘチ 王座への道』、BS日テレで初放送 『トンイ』の息子をチョン・イルが演じる＜キャスト・あらすじ・相関図＞
俳優のチョン・イルが出演する韓国時代劇『ヘチ 王座への道』（全24話）があす28日より、BS日テレで初放送される。（初回のみ午後5：59〜／毎週月曜〜金曜 午後5：00〜6：58※2話連続放送）
【画像】韓国時代劇『ヘチ 王座への道』相関図
本作は民のための政治を行った名君とされる朝鮮王朝第21代王の英祖（ヨンジョ）、イ・グムの若き日を描く。王になるはずではなかった王子イ・グムが、正義を追い求める3人の仲間に支えられ、不正のない平等な世を目指す不屈の道のりを描いた友情と信念のストーリー。
「ヘチ」とは善と悪を裁く伝説上の生き物。政治や時勢に流されることなく、法と正義を守り、役人の違法行為を監督する司憲府（サホンブ）の役人は通称「ヘチ」と呼ばれる。
BS日テレの國井プロデューサーは「へチは実在の人物で、人気時代劇『トンイ』の息子で、「イ・サン」の祖父である英祖が主人公のドラマです。韓国時代劇好きには『ああ、この人が後にこうなるのか〜』などと想像しながら楽しんでいただける作品です。そして主役を務めたのは俳優チョン・イル。除隊後初出演作となり、息子を自ら米びつに閉じ込めて餓死させたという怖い王、英祖をチョン・イルが演じ、その若き日の苦悩と別の一面を見事に表現しました」とコメントしている。
■あらすじ
18世紀初頭。第19代王、粛宗（スクチョン）の次男イ・グムは聡明な青年だったが、母の身分が低かったために軽視され、自らも政治に関わらぬように生きてきた。母違いの兄イ・ユンが王位継承者の世子（セジャ）になっていたが、病弱で子どもがおらず、朝廷を牛耳る対立派閥の重臣たちは、代わりに素行の悪い傍系の王族、イ・タンを継承者にしようとたくらんでいた。そんななか、イ・タンの悪行を調査していた司憲府の役人が党争の餌食となって命を落とす。王座への不気味なまでの執着心をみせるイ・タンと、王族を利用して朝廷を掌握しようと画策する各派閥の重臣たち。イ・グムは、権力者が私利私欲のために正義をないがしろにする不公平な世を変えねばならぬと決心。志を同じくする熱血青年パク・ムンスと司憲府に仕える女性ヨジ、町のごろつきのタルムンとともに、万民のための公正な世を作り出すための長く険しい闘いに挑む。
■韓国時代劇『ヘチ 王座への道』放送概要
日時：11月28日（金）午後5：59スタート
毎週月曜〜金曜 午後5：00〜6：58※2話連続放送
放送局：BS日テレ／BS日テレ4K
話数：全24話
■スタッフ
監督（演出）：イ・ヨンソク
脚本：キム・イヨン
■キャスト
イ・グム役：チョン・イル
パク・ムンス役：クォン・ユル
チョン・ヨジ役：Ara（コ・アラ）
タルムン役：パク・フン
ミン・ジノン役：イ・ギョンヨン
イ・タン役：チョン・ムンソン
