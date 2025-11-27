俳優相島一之（63）が27日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）にゲスト出演。高齢での子育てについて語った。

相島は45歳で結婚。プライベートについて「子どもができたのが49（歳）。長男が。長女が生まれたのが52」と振り返った。島崎和歌子から「頑張りましたねえ」と声をかけられると、「頑張った〜もう大変！」とうなだれて笑いを誘い「幼稚園とか行っても大変。周りのお父さんは若い。そんな中で1人だけあなたおじいさんですか？みたいな」と自虐交じりに苦笑した。

続けて「運動会とか大変ですよ！」と話すと、父親対抗リレーでの一コマを紹介。スタート前の父親たちとの会話について「『なかなか真面目に走るのは嫌ですよね』なんて話するわけです。『手抜いてやりましょう』みたいなこと言ってるんですけど、スタートラインが近づいてくると、だんだん…」といつの間にか周囲は本気モードで、「さっき楽に走るって言ったじゃーん！」と笑わせた。

また「体力では若いすてきなお父さんには勝てない。俺がやるのは読み聞かせだ」と演技力という強みを生かすことに。「図書館に1週間に1回ぐらい行って、本いっぱい借りてきて」と振り返り「これだったら頑張れるんじゃないかと思って」と奮闘ぶりを語った。