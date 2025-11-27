ソ・ヒョンジン、日々を必死に生きる産婦人科医に 韓国ドラマ『ラブ ミー』U-NEXTで配信決定 TWICE・ダヒョンも出演
俳優のソ・ヒョンジンが主演する韓国ドラマ『ラブ ミー』が、U-NEXTオリジナルとして12月19日より日本初・本国同時で独占見放題配信されることが決定した。
【写真】『ラブ ミー』で産婦人科医を演じる…ソ・ヒョンジンの白衣姿
本作は、ごく普通の家族が、さまざまな形の愛情を通して一歩ずつ前進していく姿を映し出す、心温まるヒューマンラブストーリー。
産婦人科医であるジュンギョンを演じるのは、『浪漫ドクターキムサブ』『なぜオ・スジェなのか』で存在感を示したソ・ヒョンジン。家族に起こった突然の出来事を避け続け、寂しさや孤独を抱えながら、日々を必死に生きる芯の強い女性を表現する。
そんな彼女の孤独を察し、優しく支える隣人のドヒョンを、『春画恋愛物語』のチャン・リュルが演じる。俳優のユ・ジェミョン、『少年時代 -恋と涙と青春と-』のイ・シウ、TWICEのダヒョン、『SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜』ユン・セアも物語を彩る登場人物として出演。それぞれの世代の恋模様と成長を温かく描く作品となっている。
■作品概要
製作国：韓国
製作年：2025
配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）
配信開始日：12月19日午後11:20〜 ※毎週金曜日2話連続配信
■スタッフ
演出：チョ・ヨンミン
脚本：パク・ウニョン、パク・ヒグォン
■キャスト
ソ・ヒョンジン、ユ・ジェミョン、イ・シウ、ユン・セア、チャン・リュル、ダヒョン（TWICE） ほか
