Qobuzは、ドイツ・ミュンヘン拠点の名門レーベルECMレコードとパートナーシップを締結し、12月1日から24日までの24日間、ECMカタログから厳選した24タイトルをハイレゾ音質で独占配信するアドベントカレンダー企画を実施する。

期間中は毎日1タイトルずつ、24bit/192kHzのハイレゾで公開する。12月いっぱいはQobuzのみでの独占配信(ストリーミングおよびダウンロード)となり、他プラットフォームでの配信は後日スタートする予定。

ECMが長年にわたり築き上げてきた膨大なカタログから、レーベル初期を支えた1970年代の代表作から希少な録音まで幅広くセレクトされている。

代表的なラインナップは、以下の通り。

Bennie Maupin「The Jewel in the Lotus」 Keith Jarrett「In the Light」 Jan Garbarek「Afric Pepperbird」 John Abercrombie、Kenny Wheeler「Gnu High」 Paul Motian、Dave Holland、Ralph Towner、Jack DeJohnette「Ruta and Daitya」 Wadada Leo Smith「Divine Love」 Nana Vasconcelos、Barre Phillips など

Qobuzでは企画に合わせて、24日間で追加される作品を順次収録していく専用プレイリストを公開している。

さらにユーザーがECMレーベルページをフォローすると、毎日の新リリースを簡単にチェックでき、各作品は自動的に「アーティスト最新作」欄に反映されるとしている。