秋田テレビのアナウンサー、“至近距離”のクマ恐怖を生々しく証言「ここまで来たんだ」 カンテレに貴重生出演で
AKT秋田テレビの佐藤愛純アナウンサーが27日、カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金 後1：50）に生出演し、地元のクマ被害を生々しく証言した。
【写真】秋田テレビ・佐藤愛純アナの純白ウエディングドレス姿
来阪した佐藤アナは、代役で番組アシスタントを務めた。クマ被害の話題になると、スナックのママの言葉として「コロナ禍よりお客さんが減ってしまった」と証言した。
それだけではなく、秋田テレビ、秋田市役所などがある中心部の地図を使って説明。クマが出没したのは、局からすぐ近くの距離だった。「歩いて50メートルぐらいの本当に近いところでクマが出ました」「ここまで来たんだという話になりました」と語った。
情報カメラに映ったクマの姿も放送。「ラジオ体操をやめよう」という声があがるなど、住民にとってまさに我が事だという。
レフェリーだった友人がクマに襲われ亡くなった北斗晶も出演するなか、コメンテーターの石戸諭氏は「災害と同等に位置づけるべき」と語った。
【写真】秋田テレビ・佐藤愛純アナの純白ウエディングドレス姿
来阪した佐藤アナは、代役で番組アシスタントを務めた。クマ被害の話題になると、スナックのママの言葉として「コロナ禍よりお客さんが減ってしまった」と証言した。
それだけではなく、秋田テレビ、秋田市役所などがある中心部の地図を使って説明。クマが出没したのは、局からすぐ近くの距離だった。「歩いて50メートルぐらいの本当に近いところでクマが出ました」「ここまで来たんだという話になりました」と語った。
情報カメラに映ったクマの姿も放送。「ラジオ体操をやめよう」という声があがるなど、住民にとってまさに我が事だという。
レフェリーだった友人がクマに襲われ亡くなった北斗晶も出演するなか、コメンテーターの石戸諭氏は「災害と同等に位置づけるべき」と語った。