東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

特に目立った経済指標の発表はありませんでした



※要人発言やニュース

【日本】

野口日銀審議委員

政策金利の拙速な引き上げは2%目標達成を遠ざけるリスクがある

経済物価への影響確認し時置いて小刻み利上げが現実的

政策調整ペースは早すぎても遅すぎても問題が生じる

2％目標達成は来年度後半から再来年度にかけ実現される



【日米関係】

トランプ米大統領が高市首相に台湾問題で中国を刺激しないよう助言（WSJ）

習近平国家主席が激怒、米中首脳の電話会談は大半の時間を台湾問題に費やした



【中国】

中国人民日報

台湾問題は中国の根本的な利益の中心であり、触れてはならない「レッドライン」



【NZ】

ホークスビーNZ中銀総裁

追加利下げはハードルが高い、利下げに踏み切るには見通しの大幅変化が必要

中銀予測では来年を通じて変化がないという点で一貫している

NZ経済は回復の勢いを取り戻している、勢いは2026年も続くと予想される

外部サイト