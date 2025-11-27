「名探偵津田」まさか『anan』“表紙”に「事件に愛された男の素顔に迫ります」
26日放送のTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）では、人気企画「電気イス」を開催。その中で「名探偵津田」の新章がサプライズで開幕となった。放送されるやいなや、SNSのトレンド入りを果たすなど、大きな注目を集めているが、まさかの『anan』表紙を飾ることも明らかになった。
【画像】「名探偵津田」まさか『anan』“表紙”に
Xでは「最新話の放送決定を記念して「#名探偵津田」が#ananスペシャルエディション表紙に登場！数々の難事件を見事解決してきた#事件に愛された男の素顔に迫ります。今後の放送と合わせてぜひご注目ください」と伝えた。
「電気イス」は、1〜12の数字が書かれた12脚のイスに電流を仕掛け合い…相手の仕掛けた電流を回避できればポイント獲得、食らってしまったらポイント没収するという、電流の位置を予想し誘導し合う心理ゲーム。
この日の放送では、ダイアン・津田篤宏と劇団ひとりによる対戦が行われた。スタジオの浜田雅功をはじめ、出演者たちも違和感なく対戦を見ていたが、終盤になって、電流を食らったひとりがおもむろに倒れ、津田が何かを察したところで「名探偵津田」新章が伝えられた。浜田はじめ、スタジオの出演者たちもすっかり騙されていたようで「誰か知ってた？」と疑心暗鬼になっていた。
来週12月3日は、前作の未公開映像を届ける「長袖スペシャル」、17日と24日の2週にわたって新作が放送される。
前作では、沖縄でのCM撮影だと思っていた津田が、“事件”に巻き込まれ、新潟へ行く展開に。「沖縄の衣装しか持ってきてないぞ」「半袖しか持ってないぞ」と文句をいいつつ、新潟が寒いと予想した津田は「長袖をください」と懇願。スタジオは大爆笑に包まれるが、「そんな時間ないです」と一蹴され、そのまま車で新潟に向かった。「長袖をください」は、『現代用語の基礎知識 選「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」』のノミネート30語に選出された。
