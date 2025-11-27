川崎麻世、ピカピカの愛車に映り込む神宮外苑のイチョウ並木に「美し過ぎて思わず声が出ました」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、62）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。愛車のMAZDA6で神宮外苑を訪れる様子を披露した。
【動画】「思わず声が出ました」ピカピカの愛車に映り込む美しいイチョウ並木を披露した川崎麻世
川崎は「神宮外苑の銀杏並木が美しい季節になりましたね 今回のボンネットリフレクションは素晴らしい マイカーのボンネットを覗きこんだら美し過ぎて思わず声が出ました」のコメントとともに、美しい愛車と風景をとらえた動画をアップ。「#外苑いちょう並木 #ボンネットリフレクション #美し過ぎる #MAZDA #MAZDA6」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「素晴らしい紅葉のリフレですね」「とても綺麗」「素敵ですね」などのコメントが寄せられている。
