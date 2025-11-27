Ｊ１の横浜Ｍはホーム最終戦の第３７節・Ｃ大阪戦（３０日、日産スタジアム）の来場者数５万人超えを目指し「ＡＬＬ ＦＯＲ ＴＲＩＣＯＬＯＲＥプロジェクト」などの施策を展開している。

関係者によると、２５日時点での発券枚数は４万２９８枚で、来場者見込みは約４万７０００人。今シーズンの最多入場者数は９月１３日の第２９節・川崎戦の４万１２２１人で突破が確実視される。Ｃ大阪戦で来場者が５万人を超えた場合、リーグ戦としては１９年１２月１日第３４節・ＦＣ東京戦で記録した６万３８５４人以来、約６年ぶりとなる。

「ＡＬＬ ＦＯＲ ＴＲＩＣＯＬＯＲＥプロジェクト」施策の一環として、１１月２４日〜２９日の期間に横浜市内の各駅で、選手、スタッフらがキービジュアルを使用したチラシを配布し、直接来場を呼びかけている。

また、当日はホーム最終戦恒例となる写真パネルを場内コンコースに展示。２０２５シーズンの印象的な試合を振り返り、最終戦を楽しめる施策となっている。さらに、ビジターサポーターズシートを除く来場者全員に２０２５ＴＨＡＮＫＳステッカーが配布される。デザインは全５種で、ランダムで１枚プレゼントされるという。

試合後には、「２０２５ ＴＨＡＮＫＳ ＣＥＲＥＭＯＮＹ」を開催。クラブ史上初のＪ２降格危機に陥るも、背中を押し続けたファン・サポーターへの感謝を込め、前節でＪ１残留を決めた大島秀夫監督・喜田拓也主将があいさつする予定だ。