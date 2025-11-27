芸能事務所のツインプラネットが27日、元日向坂46の東村芽依（27）が同事務所に所属することをX（旧ツイッター）で発表した。

「東村芽依 所属のお知らせ」と題し、「この度、＃東村芽依（ひがしむら めい）がツインプラネットに所属したことをご報告いたします」と報告した。公式サイトにもアーティスト写真が掲載された。

東村もコメントを発表。「この度、ツインプラネットに所属させていただくことになりました。これまで約9年間お世話になった前事務所関係者の皆様には、感謝の気持ちでいぱいです。アイドルは卒業しましたが、新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう何事にも挑戦し、より一層精進してまいります」。決意を記しつつ、「今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

東村はけやき坂46（後に日向坂46に改名）の1期生として16年に加入。選抜メンバーとして活躍し、今年1月にグループを卒業した。

ツインプラネットは俳優・杉浦太陽、女優・伊藤歩、タレント鈴木奈々、元SKE48須田亜香里、元HKT48矢吹奈子、村重杏奈らが在籍している。