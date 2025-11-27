人気ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」でベース＆ヴォーカルを務めるありぼぼさんが、自身のXで産後からの復帰を報告しました。

ありぼぼさんは「12/13 響都超特急2025からライブ復帰します！！！（予定）」とXで報告しました。無事に出産を迎えられたことについて、関係者や顧客（ファン）たちへの感謝を綴りつつ「おかげさまで現在身体はかなり良い感じに回復してるとのことでお医者さんと相談して復帰時期を決めました！」と、ぎゅうぎゅう詰めの文面で推移を説明しています。









とは言え「守るべき存在がいるのでもちろん無理はしません」「『体調的に無理や！』となる可能性もありますので、そこはご了承ください」と念押し。









さらにリポストで「わたしの治癒力が半端ないだけで、他の女性に『ありぼぼが動けるんやからすぐ動けるやろ』と思ったりしないでください」「わたしは治癒力が半端ない上に、夫のどんぐりたけし氏が家のこと全部（ありえないくらい全部）やってくれてる」「赤ちゃんも2人でめちゃくちゃ育ててるので奇跡的にいけてます」と、自身の体力と全面的バックアップがあって初めての復帰だということを強調。

10月16日に自身のXで出産を公表してからわずか2か月での復帰でもあり「復帰が異様に早い自覚はしてるので！！！」「わたしを前例に考えないでください！！！」と、フォロワーには “決して軽くマネをしないように” と注意を促しています。





ありぼぼさんは「赤ちゃんが産まれた大阪府高槻市から始まるめでたいツアーです、ぜひ参加してね」と、ツアーを楽しみに呼びかけています。

