ニックスのランドリー・シャメットが右肩捻挫のため最低4週間の戦線離脱

11月27日（現地時間26日、日付は以下同）。ニューヨーク・ニックスのランドリー・シャメットが右肩捻挫のため、4週間後に再検査をすることになると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

ニックス在籍2年目のシャメットは、196センチ86キロのウイングプレーヤー。今シーズンは15試合へ出場し、平均20.9分9.3得点2.0リバウンド1.2アシストに3ポイントシュート成功率42.4パーセントの高確率で平均1.9本を成功。

6試合で先発に入っていた28歳は、23日のオーランド・マジック戦で負傷。ニックスでローテーションの一角を務めているシャメットは、すでにケガからの回復に向けてリハビリを開始している。

そのニックスは、27日のシャーロット・ホーネッツ戦に129－101で圧勝。ジェイレン・ブランソンがゲームハイの33得点、ジョシュ・ハートが22得点8リバウンド7アシスト3スティール、カール・アンソニー・タウンズが19得点10リバウンド、ミケル・ブリッジズが18得点5リバウンド3アシスト3スティール2ブロックを残した。

また、ここ2戦でシャメットに代わって先発入りするマイルズ・マクブライドが5本の長距離砲をすべて決め切り、計19得点に3リバウンド3アシスト2スティールで勝利に貢献。2連勝としたニックスは、イースタン・カンファレンス4位の11勝6敗としている。