八戸がMF安藤由翔との契約満了を発表「2年間ありがとうございました!」
ヴァンラーレ八戸は27日、MF安藤由翔(34)について契約満了に伴い、2026シーズンの契約を更新しないことを発表した。
安藤は2024年にカターレ富山から完全移籍で加入。今季はここまでJ3リーグ戦10試合に出場していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF安藤由翔
(あんどう・なおと)
■生年月日
1991年8月28日(34歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
175cm/69kg
■経歴
若草少年SC-FCライオスJrユース-FCライオスユース-京都産業大-鳥取-山口-栃木SC-北九州-藤枝-富山-八戸
■出場歴
J2リーグ:20試合1得点
J3リーグ:258試合15得点
リーグカップ:1試合
天皇杯:13試合4得点
■コメント
「今シーズン限りで八戸を離れることになりました。
去年オファーをしてくださった八戸、受け入れてくれた仲間に感謝しています。
石さんとJ2へ昇格したいという思いで移籍を決め、プレーオフという目標を目指しましたが達成できず、今年こそはという気持ちでチームに残りましたが、怪我でチームに貢献することができず自分自身はとても悔しいシーズンとなりました。
あと少しでJ2だというとき、怪我の調子も良くなってきたところで満了になってしまい色々な感情がありましたが、最後までチームのためにやれることをやり切りたいと思います。
ファン、サポーターの方々八戸に関わる全ての皆様、2年間ありがとうございました!ヴァンラーレ八戸がJ2で躍進できることを願っています!」
