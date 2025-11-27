STYLYとpalanは、経営統合を実施することで合意し、STYLYがpalanの全株式を取得、2026年度内に経営統合およびブランドの統一を目指すことを発表した。

今回の経営統合は、XR技術の社会実装を加速し、新たな体験価値の創出を目指すことを目標としている。今後は、国内外の事業者に対して既存のソリューションに加え、スマートフォンやタブレットで手軽に体験できるWebARから、AIを活用したスマートグラス体験、ヘッドマウントディスプレイを活用したLBE（Location-Based Entertainment）まで幅広い提案が可能となることを目指す。

■各社コメント

株式会社STYLY 代表取締役CEO 山口征浩

XRが日常になる未来を信じ、自らその未来を創り出す。技術の民主化を通して多くの人や企業と共に未来を創り上げる。テクノロジーや強みは違えど、STYLYとpalanは同じ信念を持ち事業を進めてきました。

今、空間コンピューターやスマートグラス等のハードウェアの進化、AIの登場によるウェアラブルデバイスの重要性向上など、XRがライフスタイルに浸透していく新たなフェーズを迎えています。

市場の転換期、ひいては現実とヴァーチャル・生命と機械の境界線がなくなる人類の転換期において、XRプラットフォーム企業が担うべき役割を、両社の力を合わせて全うしたいと思います。

株式会社palan 代表取締役社長 齋藤英史

弊社は2016年の創業以来、WebAR作成プラットフォーム「palanAR」を通じて「現実とデジタルを組み合わせた社会を創る」ことを掲げ、事業を展開してまいりました。これまでに世界50カ国以上・500万以上の方にARを体験いただき、ARの可能性を多くの方に届けてまいりました。

STYLYとの経営統合は、この未来をさらに前進させるための大きな一歩です。WebARやプロダクト開発といった私たちの強みと、STYLYが培ってきた空間プロデュース力を掛け合わせ、日本発のXRプラットフォームとして「空間を身にまとう時代」を共に創っていきます。