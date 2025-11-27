BE:FIRSTのJUNONが初の劇映画出演を果たした『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）の完成披露試写会に登壇。グループ公式Xでオフショットを公開した。なお同映画の主題歌もBE:FIRSTの新曲「Stay Strong」となっている。

【写真＆動画】JUNONの黒髪ダブルジャケット姿の映画完成披露試写会オフショット＆ムービー

■水上恒司のセルフィーによるオフムービーにも登場

公開されたのは、ダブルのジャケット姿のカメラ目線ショット。長めの前髪を分けてキリッとした目線を覗かせており、ジャケットのインナーにはボーダーのタートルもチラリ。

「タートル×スーツ姿がかっこいい」「黒髪色っぽい」「いつもと違う雰囲気」「大人なビジュにキュン」などといったファンの声が続々と到着。

なお、映画公式Instagramでは、完成披露試写会後に主演の水上恒司のセルフィーで、JUNON、綱啓永、木戸大聖、八木莉可子ら出演者が集結して客席と共に映し出された動画も公開されている。

■『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』完成披露試写会に登場したJUNON

■完成披露試写会の登壇者がズラリ！セルフィーオフムービー