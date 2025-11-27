俳優の高橋克典（60）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。愛息について語った。

司会の黒柳徹子から息子はいくつになったのかと問われた高橋は「今16歳。高校2年になりました」と打ち明けた。

黒柳が「その息子さんがアルペンスキーやってらっしゃる」と紹介すると、「そうなんです」と高橋。合宿などにも「いろいろ行ってます」と語り、「冬もほとんど家にいないで。外国には時々…。そういう機会があればっていう感じです、今は」と明かした。

黒柳が凄いと感心すると、「ほんとうにまだまだ高校生で。挑戦中なので」と謙虚に話した。スキー場は「ちょっと遠いですからね」としたものの、送迎で「でもね、3時間、4時間、5時間、運転するのはもう慣れてくるんですね」と平然と述べた。

さらに「朝3時から…。5時からトレーニングやっても、文句言わないで行くんですよね。かなりの寒さに耐える力と、あと理不尽なことにもですね、いろいろ耐える力が。同じコースはないですからね、スキーっていうのは」などと語った。

高橋は2004年にモデルの中西ハンナと結婚。09年2月に長男が誕生した。