小倉 唯が、2025年11月24日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞神奈川公演を開催した。

◆小倉 唯 画像

10月19日の千葉公演から始まり、宮城公演、大阪公演を巡った今回のライブツアー。2024年に引き続き、パシフィコ横浜での神奈川公演がファイナルとなった。

開演時間の15時を回り、オープニング映像がスクリーンに映し出されると、客席からは一気に歓声が上がる。そして、ピンクを基調としたキュートな衣装に身を包んだ小倉がステージに登場すると、会場の盛り上がりも一気に最高潮。オープニングナンバーは「すうぃ〜と♡ぱーてぃー」で、衣装も「すうぃ〜と♡ぱーてぃー」のリリックビデオで使用されたイラストを再現したものとなっていた。

「I・LOVE・YOU!!」「トキメキWeekend!」と続く中、客席からの熱いコールがさらに会場を盛り上げ、ステージでも4人のダンサーが加わることで、小倉のダンスもより一層の熱を帯びる。

今回のツアータイトルである「Love♡Ratory」は、ライブ翌日に発売されたミニアルバム『Labo-Ratory』にちなんで名付けられたもの。研究所をイメージしたカラフルなステージとなっており、研究所的なイメージから、小倉も「すごく実験的なライブになる」と予告する。

披露された楽曲は『Labo-Ratory』を中心としつつも、ダンスパートやロックパートが盛り込まれるなど、小倉の魅力を前面に押し出した構成。「すうぃ〜と♡ぱーてぃー」同様、「きょんきょん♡らぶぽーしょん」や「治癒治癒ちゅっ♡」など、MUSIC VIDEOで着用された衣装も登場したほか、ステージ上での早着替えに挑戦するなど、衣装面でも観客を楽しませる。ライブ中、2回上映された幕間映像では“ゆい博士”として、様々な実験を披露。楽曲面だけでなく、衣装やダンスなどを含めたステージ演出も急スピードで展開し、息もつかせぬ勢いでライブは加速していく。

『Labo-Ratory』に収録された新曲「True Path」は、“唯メタル”ともいえる新境地。「唯ジャージ〜小倉研究所〜」を身にまとい、拡声器型のマイクを片手に歌い上げる。ライブで初披露した際は、「絶対にぽかんとする…」とドキドキだった心中を明かしつつ、「思っていたよりも楽しんでもらえた」と笑顔を見せる。また、「ドキドキラビリンス」や「Future Strike」は、リアレンジした新バージョンが披露された。

メドレー形式で披露された楽曲も含めて全20曲を披露。目まぐるしく展開したステージもついに終幕を迎えるが、客席からのアンコールの声に応えて、再びステージに姿を現した小倉は、「Magic♡Happy」と「Fightin★Pose」を曲中にコール＆レスポンスやウェーブを交えながら熱唱。告知パートでは、ミニアルバムや「＃ゆいしょ！」公開録音、ファンクラブ情報などのお知らせを行う。そして、新情報として、FC限定のライブツアーを来夏に開催することを発表すると、客席からは大きな歓声と盛大な拍手が巻き起った。

改めて今回のツアーを振り返る小倉は、涙を少し浮かべながら、観客、そしてファンへ感謝の言葉を贈り、「pyu♥a purely」「秘密♡Melody」「Honey♥Come!」の3曲をメドレーで歌い切り、ステージを後にする。しかし、まだまだ満足しきれない観客の「もう一回」コールが巻き起こると、スクリーンにライブのエンディング映像が流れ、そのラストで雪がちらつくと、ステージに小倉が三度登場。雪が降る映像にあわせて「winter tale」、そしてラストにもう一度「治癒治癒ちゅっ♡」を歌い上げ、約3時間近くにも及んだライブファイナルに終止符を打った。

◾️＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞セットリスト

2025年11月24日（月・祝）パシフィコ横浜 国立大ホール 01.すうぃ〜と♡ぱーてぃー

02.I・LOVE・YOU!!

03.トキメキWeekend!

04.ココロテレパシー

05.Caramel Ribbon…

06.きょんきょん♡らぶぽーしょん

07.Empty//Princess.

08.治癒治癒ちゅっ♡

09.ドキドキラビリンス

10〜11.(メドレー)エンジョイ 〜 PRISM BEAT

12.True Path

13.So☆Lucky

14.Future Strike

15.Wish

16.ハートフォレスト

17〜19.(メドレー)君色のキセキ〜Lovely Happily Shiny Days 〜ハピネス*センセーション

20.Baby Sweet Berry Love 〜Labo-Ratory ver.〜

＜ENCORE＞

21.Magic♡Happy

22.Fightin★Pose

23〜25.(メドレー)pyu♥a purely〜秘密♡Melody〜Honey♥Come!

＜W ENCORE＞

26.winter tale

27.治癒治癒ちゅっ♡

◾️ミニアルバム『Labo-Ratory』

2025年11月25日（火）発売 ・プレミアム盤（数量限定生産）CD＋Blu-ray COZX-2202〜3 ￥5,000（税込）

・通常盤 CD Only COCX-42552 ￥2,800（税込） ◆CD収録内容 ※プレミアム盤・通常盤 共通 ／曲順未定

・Magic♡Happy

・治癒治癒ちゅっ♡

・きょんきょん♡らぶぽーしょん

・新曲（タイトル未定）

・Baby Sweet Berry Love 〜Labo-Ratory ver.〜

・＜Bonus Track＞Raise 〜Bloomy ver.〜

全6曲を収録予定 ◆Blu-ray収録内容 ※プレミアム盤のみ

「Magic♡Happy」LYRIC VIDEO

「治癒治癒ちゅっ♡」「きょんきょん♡らぶぽーしょん」MUSIC VIDEO、メイキング映像

※収録内容は予定です。変更になる可能性もありますので、予めご了承ください。 ◆仕様：三方背BOX ◆封入特典：プレミアムアナザージャケット3枚セット

※プレミアムアナザージャケット3枚セットは、先行配信楽曲3曲のジャケットと裏面に小倉 唯ビジュアルをデザインした、きせかえジャケットの仕様となります ◆配信中楽曲

「Magic♡Happy」

作詞・作曲：ヤマモトショウ 編曲：釣 俊輔

https://ogurayui.lnk.to/magichappy 「治癒治癒ちゅっ♡」

作詞・作曲・編曲：佐々木喫茶

https://ogurayui.lnk.to/chiyu_chiyu_chu 「きょんきょん♡らぶぽーしょん」

10月15日（水）配信開始

作詞：小倉 唯 作曲・編曲：金山秀士 ◆購入者特典情報

・アニメイト プレミアム盤 L判ブロマイド2枚セット／ 通常盤 L判ブロマイド1枚

・ゲーマーズ プレミアム盤 L判ブロマイド2枚セット／ 通常盤 L判ブロマイド1枚

・コロムビアミュージックショップ

プレミアム盤 アクリルキーホルダー2個付き限定セット L判ブロマイド2枚セット

プレミアム盤 L判ブロマイド2枚セット

通常盤 L判ブロマイド1枚

・ソフマップ（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・タワーレコード（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・とらのあな（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・ネオウィング（プレミアム盤・通常盤 共通）L判ブロマイド1枚

・Amazon プレミアム盤 メガジャケ／ 通常盤 メガジャケ

・Yui’s＊company.： 複製サイン＆メッセージ入り アナザージャケット（予約期間：11月3日（月・祝）23:59まで） 詳細：https://columbia.jp/ogurayui/

■＜Yui’s＊company.社員総会2026 〜甘い香りに誘われて♡〜 with music by baladin pops＞ 【日時】2026年2月11日（水・祝）パルテノン多摩大ホール

［1部］14:00開場/ 14:45開演

［2部］17:45開場/ 18:30開演 【チケット料金】

指定席9,900円（税込）＊オリジナルグッズ付き

女性専用エリア席9,900円（税込）＊オリジナルグッズ付き

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演お申込み可）

※グッズは当日会場でのお渡しとなります。後日郵送等でのお渡しはいたしません ※不良品交換は当日のみ対応いたします。

※不良品以外の返品は不可となります。

※グッズ内容は後日お知らせいたします。 ▼小倉唯オフィシャルファンクラブ「Yui’s＊company.」会員最速先行＞受付中

受付期間：2025年11月24日（月・祝）21:00〜12月8日（月）23:59 特設サイト：https://ogurayui-official.com/feature/syainsokai2026