陸上競歩女子で五輪３大会代表の岡田久美子（富士通）が２７日、現役引退を発表した。

競技生活約２０年で区切りを決めた３４歳の第一人者は、所属先を通じて「決して順風満帆な競技生活ではなく、体調不良や怪我なども多い競技人生ではありましたが、多くの方々の声援と支えが力となり、何度も何度も苦しい時期を乗り越えることができました。キャリアとしての最後のレースとなりました東京２０２５世界選手権では、絶え間ない声援の中歩ききることができたこと、また、念願であった日本女子競歩初のメダル獲得の瞬間をアスリートとして見届けることができ、幸せな競技人生だったと感じています」と思いを示した。

◆岡田 久美子（おかだ・くみこ）１９９１年１０月１７日、埼玉・上尾市生まれ。３４歳。上尾東中で陸上を始め、中学時代は１５００メートル。熊谷女子高１年時に競歩に転向し、０８年世界ジュニア１万メートルで８位。立大、ビックカメラを経て、２２年に富士通に加入。１９年ドーハ世界陸上２０キロで６位入賞。今年９月の東京世界陸上も同種目で出場。五輪は１６年リオ、２１年東京、２４年パリ大会代表。身長１５８センチ。

◆岡田のコメント全文。

「この度、今年度をもちまして競技者としてのキャリアに区切りをつけることとなりましたことをご報告させていただきます。

高校１年生で競歩に出会い、約２０年もの間、誰よりも『速く、強く、美しく歩く選手』を目指し、自分自身と向き合い続けてきました。

初めてシニアの日本代表に選出された頃は、世界との差を痛感し、どうすれば海外選手との差を埋めることができるのかと深く悩んだ時期もありました。

『私が引っ張っていき、日本の女子競歩を強くしたい』という気持ちを持ちながら試行錯誤の練習が続いたころ、同じ志を持った選手たちの存在や、多くの方々のご支援によって少しずつ力をつけることができ、２０１９年にはスペイン・ラコルーニャでおこなわれた競技会において、２０キロ競歩で当時の日本記録を更新し、あらためて世界と戦う気持ちが強くなりました。

その結果、ドーハ２０１９世界選手権の２０キロ競歩では６位、パリ２０２４オリンピックでは男女混合競歩リレーで８位入賞することができたと強く感じております。

競歩を通じて、国内外問わず、競い合い、高めあうライバルであり仲間達と出会うことができ、私自身の中で、競歩がかけがえのないものとなりました。

決して順風満帆な競技生活ではなく、体調不良や怪我なども多い競技人生ではありましたが、多くの方々の声援と支えが力となり、何度も何度も苦しい時期を乗り越えることができました。

キャリアとしての最後のレースとなりました東京２０２５世界選手権では、絶え間ない声援の中歩ききることができたこと、また、念願であった日本女子競歩初のメダル獲得の瞬間をアスリートとして見届けることができ、幸せな競技人生だったと感じています。

前所属を退社し、富士通での活動は２０２２年の３０歳からと、キャリアの最終段階を迎えようとしていた私を温かく迎えてくださり、伝統あるチームで競技ができたことに大変感謝しています。

今後についてはこれから考えたいと思っていますが、女子競歩をはじめ、多くのアスリートのさらなる活躍のために、陸上教室や普及活動を通じて、陸上競技や競歩の魅力を広めていけるようなことができたらと考えています。

改めまして、これまで応援してくださったすべての方々へ感謝申し上げます。長きにわたり、ご支援・ご声援いただきありがとうございました」