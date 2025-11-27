今年のジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・１１年勝ち馬のブエナビスタ（岩田康騎手が騎乗）を振り返る。

２番人気のブエナビスタが、天皇賞馬のトーセンジョーダンとの叩き合いを制してＧ１・６勝目をマーク。１位入線しながら２着降着となった１０年の雪辱を果たした。直線残り４００メートル。ブエナビスタの岩田康誠騎手は、抜け出すための進路を瞬時に切り替えた。３番手から勢い良く伸びるトーセンジョーダンのインが開かないとみるや、狙いを外へ。トゥザグローリーとの間のわずかなスペースをこじ開けた。岩田康の激しいアクションが、ブエナの走りと同化する。トーセンに馬体を併せ、最後はグイッと首だけ前に出た。

あの屈辱は勝利でしか晴らせない。１０年のジャパンＣの降着（１位入線）から６連敗。全盛期は過ぎたという声も聞こえただけに、松田博資調教師（当時。１６年に引退）は万感の表情だ。「昨年は、（騎乗した）スミヨンに悪いことをした。それだけに今年は、勝てて本当に良かった」。そう言うと、激しく嗚咽（おえつ）した。

「ハイペースのなか、あれだけ頑張った天皇賞・秋（４着）を見て、日本馬には負けない自信があった。レースは常にジョッキーに任せているから、安心して見ている。状態さえ戻れば、ブエナが一番強い。そう信じていた」。人馬の信頼でつかんだ勝利に、いつもの笑顔が戻った。

ブエナビスタは次走の有馬記念（７着）を最後に引退し、繁殖牝馬になった。