◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）枠順決定＝１１月２７日

枠順が１１月２７日、発表された。天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は２０１５年にショウナンパンドラが勝った７枠１５番からＧ１連勝を狙う。注目の外国馬カランダガンは４枠８番に決まった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、騎手、斤量の順）。

１）ジャスティンパレス 牡６ クリスチャン デムーロ ５８・０

（２）クロワデュノール 牡３ 北村 友一 ５６・０

（３）コスモキュランダ 牡４ 丹内 祐次 ５８・０

（４）ディープモンスター 牡７ 松山 弘平 ５８・０

（５）サンライズアース 牡４ 池添 謙一 ５８・０

（６）ホウオウビスケッツ 牡５ 岩田 康誠 ５８・０

（７）ダノンベルーガ 牡６ 佐々木 大輔 ５８・０

（８）カランダガン セン４ ミカエル バルザローナ ５８・０

（９）セイウンハーデス 牡６ 津村 明秀 ５８・０

（１０）シュトルーヴェ セン６ 菅原 明良 ５８・０

（１１）アドマイヤテラ 牡４ 川田 将雅 ５８・０

（１２）ヨーホーレイク 牡７ 岩田 望来 ５８・０

（１３）ブレイディウェーグ 牝５ トム マーカンド ５６・０

（１４）ダノンデサイル 牡４ 戸崎 圭太 ５８・０

（１５）マスカレードボール 牡３ クリストフ・ルメール ５６・０

（１６）シンエンペラー 牡４ 坂井 瑠星 ５８・０

（１７）ドゥレッツァ 牡５ アレクシ・プーシャン ５８・０

（１８）タスティエーラ 牡５ ダミアン・レーン ５８・０