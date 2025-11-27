MLB・カブスが現地時間26日、公式SNSを更新。「今年の感謝祭は何を持って行く」と投稿し、選手たちが持ち寄る物のリストをまとめたと思われる画像を公開しました。

その画像には、カブスに所属する選手たちの名前が記載され、その横にはそれぞれが持ち寄る品が書かれています。

その詳細を見てみると「PCA(ピート・クロウ＝アームストロング選手)」の横には「bred rolls(ロールパン)」と書かれ、「Seiya(鈴木誠也選手)」の横には「sake(日本酒)」、「Shota(今永昇太投手)」の横には「champagne(シャンパン)」と書かれています。

この投稿はフォロワーからの反響も大きいようで、各選手が持ち寄る物に対して反応したコメントが多く寄せられました。そんな中、日本人選手が持ち寄る物に対しても多くのコメントが寄せられており、「誠也と昇太は有能だ」や「誠也と昇太はただ盛り上がろうとしているだけ」、「昇太とシャンパンは致命的な組み合わせ」などと持ち寄る手土産の絶妙な組み合わせにツッコミを入れるコメントが目立ちます。

ただ本当に感謝祭のパーティが開催されるのかは定かではありませんが、今回のカブスの投稿が盛り上がりを見せています。