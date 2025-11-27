三菱「新型デリカD：5」まもなく発売で予約“殺到”状態に！ 本格4WD搭載の「唯一無二のSUVミニバン」が大進化！ “ランエボ譲り”の高性能「S-AWC」搭載！ 大幅改良が販売店でも話題に

実は2007年デビューの超ロングセラーモデル 18年目の進化に期待大

2025年10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」において、三菱自動車工業（以下、三菱）は「デリカD：5」の大幅改良モデルを発表しました。今冬の発売を予定しています。

その後、ユーザーから寄せられた反響について、首都圏の三菱ディーラーに問い合わせてみました。

三菱新型「デリカD：5」大幅改良モデル

【画像】超カッコイイ！ これが三菱「新型デリカD：5」です！ 画像で見る（30枚以上）

1968年に初代デリカがデビューして以来、「デリカ族」と呼ばれるほど熱心なファンがいることでも知られています。

これまでも「デリカスターワゴン」や「デリカスペースギア」など、モデル名やパッケージを変えつつ、シリーズ累計138万台以上を販売するほどの人気モデルです。

強力なライバル車がひしめきあうミニバン市場において、「パジェロ」で培った本格四輪駆動車並みの走破性能などを特徴とし、唯一無二の「オールラウンドミニバン」として、アウトドアユーザーを中心に人気を博している点も評価すべきポイントでしょう。

車名である「D：5」とは、デリカの5代目であることを示すものであることはいうまでもありません。

現行モデルは2007年1月に販売が開始され、現時点で18年という超ロングセラーモデルであります。

18年のモデルライフにおいて、さまざまな改良が加えられてきたデリカD：5ですが、2019年2月の大規模マイナーチェンジでは、三菱の最新デザインコンセプトである「ダイナミックシールド」を新採用したことで、これまでのイメージを一新しました。

その際、新たなディーゼルエンジンや新開発となる8速ATが搭載され、さらには先進運転支援システム「三菱 e-Assist」が採用されるなど、フルモデルチェンジ並みの大幅な改良が施されています。

2024年度の販売台数は約2万2000台と、現行モデル発売以来の販売台数を記録しており、根強い人気があることの裏付けといえるのではないでしょうか。

そして今回登場した大幅改良モデルでは、外観ではフロントグリル、フロントおよびリアバンパーのデザインの変更、さらにホイールアーチモールが追加され、内装では8インチカラー液晶メーターの採用や、インストルメントパネルやシート生地の変更などが行われています。

性能面においては、デリカ初となる4輪制御技術「S-AWC」を搭載。

三菱を代表するスポーツカー「ランサーエボリューション」やフラッグシップSUV「アウトランダー」などで培った技術で、NORMAL／ECO／GRAVEL／SNOWの4つのドライブモードを設定し、路面状況を問わず安定した走行を可能としています。

また運転支援技術「e-Assist」のさらなる強化により、安全性能、利便性が向上しています。

メーカー希望小売価格は約450万〜約495万円（消費税込み）と発表されています。

そんなデリカD：5、ディーラーに寄せられている反響について、11月下旬に首都圏にある三菱ディーラーに問い合わせてみました。

「10月30日から予約受付を開始して以降、おかげさまで順調にご予約をいただいております。

中古車でデリカD：5をご購入後、キャンプやアウトドアでも使える数少ないミニバンということでご評価いただいたお客様が『長く乗ろう』と新車にお乗り換えすることとなったケースも実際にありました。

これまで所有してこられたデリカD：5が気に入ったから、今回も同じ車種にお乗り換えというお客様が多い印象を受けます。

現行モデルから現行モデルにお乗り換え…このあたりはロングセラーモデルならでは、ですね。

ちなみに、ご納車の目安としては2〜3ヶ月程度を見込んでおります」

別の三菱ディーラーにも問い合わせてみました。

「デリカD：5オーナー様からのお問い合わせが中心です。

ジャパンモビリティショー会場でご覧になった方はもちろん、会場に行けなかった方の反響も大きいです。

『実車は見られるのか』『予約は可能なのか』『今月契約したら納車はいつごろになりそうか』といったお問い合わせが多いように感じます。

現在、改良版のデリカD：5は全国各地で先行展示会が行われており、三菱自動車のホームページなどでスケジュールをご確認ください。

現時点でご予約は可能であり、年内の納車は厳しいかと思いますが、ご注文から2〜3ヶ月程度でご納車が可能です」

根強いファンに支えられているデリカD：5、果たして現行モデルはデビューから20年を超えるロングセラーモデルとなるのでしょうか。

最新モデルが気になる方は、全国各地で開催されている先行展示会を要チェックです。