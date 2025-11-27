約530万円！ トヨタ新「ハイエース」に反響殺到！「現行モデルが進化した感じでイイ！」「バン仕様が魅力的」の声も！ ビッグボディに「観音開き」バックドア採用した“300系”最新豪州モデルとは！

約530万円！ トヨタ新「ハイエース」に反響殺到！

トヨタは、オーストラリア市場向けに展開するワンボックスカー「ハイエース」の改良モデルを、2025年8月28日に発表し販売を開始しました。

このオーストラリア仕様の最新ハイエースについて、日本のSNSなどでも関心が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「ハイエース」です！（33枚）

ハイエースは、日本では2004年に登場した「H200系」が今なお現役のロングセラーモデルとして販売され続けていますが、タイやオーストラリアといったグローバル市場においては、デザインやプラットフォームを全面刷新した「H300系」へと移行しています。

フロントをセミボンネット型としたH300系は、日本でも3列／4列ミニバン仕様が「グランエース」の名で導入されたものの、残念ながら国内市場では2024年に販売を終えましたが、海外では高い人気を獲得。

2025年8月の改良によって先進安全技術と利便性がさらに強化され、その商品力が一段と高まりました。

この改良の焦点は、エクステリアデザインの大きな変更を伴わず、車両の安全性と使い勝手を最新水準に引き上げた点にあります。

特に注目すべきは、最新技術による運転支援機能の充実で、予防安全パッケージである「トヨタセーフティセンス」の機能が強化され、高速道路などでの負担を軽減する「アダプティブクルーズコントロール」作動時のレーントレースアシスト機能が追加されました。

さらに、ドライバーの異常を検知・サポートする「緊急時ドライバーサポートシステム」も搭載され、安全性が一段と向上しています。

利便性の向上も図られ、一部グレードを除きパーキングブレーキが電動化されました。

また、ドライバーの視認性を高める7インチの「デジタルメータークラスター」が採用され、エアコン性能も向上するなど、快適性にも配慮がなされています。

パワーユニットには、最高出力130kWを発揮する2.8リッター直列4気筒ターボディーゼルエンジンを搭載し、トランスミッションに6速ATまたは6速MTから選択可能。

この信頼性の高いディーゼルエンジンは、商用車として求められるタフな性能をしっかりと担保し、すでに高い評価を獲得しています。

車両価格は5万1880豪ドル（日本円で約527万円）から設定されています。

このH300系ハイエースは先述のように日本のSNSでも注目を集めており、「現行ハイエースから進化した感じでイイね！」「日本でも『ハイエース』として売ればいいのに」「グランエースと違ってバン仕様で出れば魅力的」といった、H300系のデザインとコンセプトを評価するコメントが見られます。

しかしその一方で、「やっぱりハイエースは200系が好きだなぁ」「今の200系をずっと売り続けて欲しい」といった、根強い200系支持層の声も存在します。

また、商用車としての厳しい視点も向けられており、「仕事車としては観音開きは雨の日に濡れるから困る」「日本の現場は狭いから観音開きだと隣のクルマや建物にドアぶつける」といった、日本の特殊な使用環境における実用性への懸念も指摘されています。

さらに「商用バンで500万超えは高い…」と、その価格設定に対する意見も出ています。

しかし2025年8月の改良は、H300系ハイエースが商用車としての基本性能に加えて、乗用車に求められる先進的な安全性と快適性も獲得したことを意味し、グローバル市場におけるワンボックスカーのトレンドを示唆しています。

日本市場とは異なる進化を遂げる海外ハイエースの動向は、今後のトヨタの商用モビリティ戦略を占う上で、引き続き注目に値すると言えるでしょう。