タレント・辻希美（38）の長女でインフルエンサーの希空（18）が26日、Instagramを更新し、18歳の誕生日を報告。オフショルダーの衣装を着た、最新ショットを公開した。

【映像】芸能界デビュー当時＆大人っぽくなった現在の姿

2024年11月26日、17歳の誕生日に芸能界デビューした希空。Instagramでは母の日に贈ったカーネーションケーキや、クリスマスケーキなど、プロ顔負けのスイーツを披露しており、母親・辻の誕生日にも手作りケーキを作っていた。

18歳の誕生日にオフショルドレス姿を披露

26日に更新したInstagramでは、「18歳になりました。活動を始めてから1年が経ち、色々な方に支えてもらいながらこの1年間を過ごすことが出来たと感じています。これからもっと新しいことに挑戦していきたいと思っているので皆さん応援よろしくお願いします！！たくさんのお祝い本当にありがとうございます。最高の誕生日を過ごせて幸せです」と、オフショルダーの衣装を着た最新ショットを披露した。

この投稿に母親の辻や、父親の杉浦太陽（44）をはじめモデルの藤田ニコル（27）や益若つばさ（40）ら多くの芸能人が「いいね！」をつけて祝福している。（『ABEMA NEWS』より）