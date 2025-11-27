TWICE・サナ、最近のマイブームは抹茶ラテ「色にハマってる」　『25ans』2度目の表紙

TWICE・サナが表紙を飾る『25ans（ヴァンサンカン）』1月号が、11月28日に発売される。

【写真】サナ、大胆すぎる「ランジェリー風衣装」

サナが『25ans』の表紙に登場するのは今回が2度目。インタビューでは「デビューから今までを振り返ってみるとすごく濃密で、あっという間に時間が過ぎていきましたが、関わってくださったすべての方々に感謝していますし、そして『これからもどうぞよろしくお願いします！』という気持ちでいっぱいです」と10周年を振り返る。

また、最近のマイブームは“抹茶ラテ”として、「美味しくいただくのはもちろん、色にもハマっているんです。黄緑色って私の中であまり馴染みのない色なのですが（笑）、ミルクがたくさん入ってるような絶妙な抹茶ラテ色に惹かれています」とコメントするほか、来年に向けた意気込みも語る。

また、別冊付録ではブランドアンバサダーを務めるGRAFFとの撮り下ろしカットも披露。

世界中のエレ派を虜にする珠玉のコレクションから“ティルダズ ボウ”、“アイコン”、“バタフライ”がピックアップされ、 至高の輝きを放ちながら進化し続けるGRAFFの世界をサナが案内する。美しい人生を彩るGRAFFの3大コレクションを堪能できるはずだ。

なお、サナが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中。直近では11月22〜23日に台湾で公演を実施し、今後は12月6〜7日に香港公演、12月13〜14日にタイ公演を開催する予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。