「お見舞いに行かなきゃ！」と思わせるLINE９パターン
風邪で寝込んでいるときは、誰しも心細いものです。「好きな男性がお見舞いに来てくれたら…」と期待する女性も多いのではないでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「風邪で寝込んでいるとき、男性に『お見舞いに行かなきゃ』と思わせるLINE」をご紹介します。
【１】「前にお見舞いに行ってあげたよねー」と冗談っぽく恩に着せるLINE
「まずは男子が風邪引いたとき、お見舞いに行っておくことが大事」（２０代女性）など、日頃の心がけが必要な作戦です。とはいえ、冗談が通じない人には「恩着せがましい」と思われ、逆効果になる可能性もあるので注意が必要です。
【２】「冷蔵庫のなか空っぽ（泣）」と不憫さを押し出したLINE
「これで何も買ってきてくれなかったら、逆に脈がないかも」（２０代女性）という意見もあるほど、高確率でお見舞いに来てもらえるLINEのようです。体調が悪く、食べ物もない状況があまりにかわいそうなのかもしれません。男性が来てくれたら「おかげで助かった」と心のこもった言葉を伝えましょう。
【３】「熱が下がらない」などあえて病状だけを書いたLINE
「心配してもらう作戦！」（２０代女性）など、相手の優しさに期待して、あえて多くを語らないケースです。ただし、男性がお見舞いに来てくれたら、「心配させてごめん」と素直に謝り、お礼を言いましょう。
【４】「もう一週間も誰にも会ってないよ」と寂しさを前面に出したLINE
「仲良しなら『寂しいから○○くんに会いたい』って言ってもＯＫ」（２０代女性）など、親密度に合わせてLINEの内容も変えていくといいようです。長期間寝込んでいると心が沈むもの。その辛さが相手に伝わるよう、涙系の絵文字を使ってもいいかもしれません。
【５】「風邪には○○が効くんだって」と暗におつかいを頼むLINE
「『どこに売ってる？』って返事が来たら勝ち（笑）」（２０代女性）など、欲しい物をLINEで送ると、心優しい男性が届けてくれることもあるようです。「熱があって外に出られない」などと言うと、さらに効果的でしょう。
【６】「いつ来るのー？（笑）」とストレートに催促するLINE
「すでに仲良し限定だけど、割と使える手」（２０代女性）というように、気の置けない関係になってさえいれば、あまり手の込んだ文面は必要ないようです。「待ってるんだけど」など、もう一歩踏み込んだ発言をしてもいいかもしれません。
【７】「ひとりぼっちで心細いな」と弱っているアピールをするLINE
「なんか、かわいそうになるみたい」（２０代女性）など、弱っている女性が不憫になって、思わずお見舞いに来る男性もいるようです。ただし、誰にでもこのLINEを送ると信用がなくなるので、意中の男性だけに絞りましょう。
【８】「おかゆ作りに来てもいいんだからね」とちょっと上からのLINE
「冗談っぽく上から目線で言うのがポイント。笑って来てくれます」（２０代女性）など、いたずらっぽい発言を面白がって、お見舞いに訪れる男性もいるようです。男性が来てくれたら偉そうな態度は封印し、感謝の言葉を述べましょう。
【９】「○○くんの顔見たらすぐ治るのにな」と甘えるLINE
「結構元気になってからLINEを送れば、お見舞いに来てくれたとき『元気になったでしょ』って言える」（２０代女性）など、本当に風邪がひどいタイミングではなく、治りかけの状態で送ると効果的なLINEです。自然に好意も伝わるので、一石二鳥と言えるでしょう。
ほかにも「こんなLINEで男子がお見舞いに来てくれる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
