「本当に産むの？」不妊治療の末の妊娠に、元同僚が水を差す発言｜自分本位すぎる元同僚【ママリ】

妊娠報告で一変した彼女の態度

奈美子さんの態度は、私が妊娠を報告した途端に、明らかに一変した。最初のうちは、私の体を心配する言葉から始まった。



「里美、妊娠はおめでたいことだけど、現実は大変だよ？」

「うん、和樹くんも協力してくれるって言ってるし、頑張るつもり」



私がそう答えると、彼女の声は、私を諫めるようにさらに重くなった。



「夫って最初はそう言うんだよね。でも絶対、協力してくれなくなるから覚悟しないとね」



奈美子さんが離婚で苦労したことは知っているし、彼女の言葉にはシングルマザーとしての現実的な経験が込められているから、最初は私への純粋な警告なんだと受け取ろうとした。

まさか「産まないほうがいい」なんて

でも、彼女の「忠告」は、単なる警告では済まなくなっていった。つわりでつらそうにしていると、奈美子さんは信じられないことを言い出した。



「まだ初期だからさ、諦めるのも手だよ。本当に産むの？私、里美には妊娠出産、育児は厳しいと思うけどな～」

「シングルマザーになったら私みたいに人生詰むよ。私は心配して言ってるんだからね」



私だって、彼女の言う「育児の大変さ」を軽く見ているわけじゃなかった。だけど、これは、私が夫と二人で苦しみながらも乗り越え、決めた、尊い命。



不妊治療を続けてきた私にとって、「本当に産むの？」なんて言葉は、安易に口にしていいものではなかった。

しばらく途絶えていた友人からの連絡

ある日、私はついに強い口調で言った。



「奈美子さん、ごめん。確かに私は子育て未経験だけど、本当に望んでやっと妊娠できたの。もう『産むの？』なんて言わないでほしい」



その瞬間、奈美子さんの表情は凍り付いた。彼女の顔には、今まで見たことのないような、冷たさと、私の意見に真っ向から反対されたことに対する「腑に落ちない」といった強い不満が浮かんでいた。



それ以来、奈美子さんからの連絡は急に途絶えた。私から連絡しても返信はなく、少し寂しい気もしたけれど、同時に、これで余計なプレッシャーや不安を煽る言葉から解放されるという安堵もあった。



そのまま1か月ほどが過ぎて、私は安定期に入り、穏やかな妊婦生活を送っていた。奈美子さんのことなんて、もうすっかり忘れていたころだった。しかし、ある日突然、彼女は私の平穏な日常を打ち破るように、これまでとは違う形で現れたのだ―――。

あとがき： 友情の限界線

奈美子さんの言葉は、一見するとシングルマザーとしての現実的な忠告のように聞こえます。しかし、不妊治療を経てやっと授かった命に対する冷たい発言は、里美の心を踏みにじる行為でした。



奈美子さんは、里美が自分の忠告に従うのが当然だと考えていた節があります。自分の苦しみを基準に、友人の幸せを測り、自分の意見を押し付ける。この瞬間に、二人の友情は決定的な限界線を越えてしまいました。



