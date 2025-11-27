ともに抜群の筋肉を誇る武田真治さんと東京ホテイソンのショーゴさんが、フィットネスジム「ANYTIME FITNESS」を盛り上げる「エニタイムイヤー」の一環として、ファンイベント「エニタイムフィットネス 朝ジム部＆夜ジム部 Fan MEET UP！」に登場しました。



【写真を見る】【 東京ホテイソン・ショーゴ 】 トレーニングで 「仕事に支障をきたしていて...」 赤裸々に明かす 「いま誰がボケてるんだろう？」





ステージに上がるなり、武田さんは“パワー！”と、一声。ショーゴさんから“それ、きんに君さんですね”と冷静にツッコまれていました。





そんな武田さんは、MCに“どちらの筋肉がお好み？”と、問いかけ。MCが武田さんを選ぶと、ショーゴさんは“帰ります...”と、ガックリしつつ“トークと笑いはいりません。筋肉で巻き返します”と、やる気を燃やしていました。





夜ジム部の一日応援隊長を務める武田さんは、“夜運動をすることで何が満足できるかというと、思いっきりお腹が空くまで運動して、思いっきり食べて寝る。これに尽きる”と、夜ジムの魅力をアピール。集まった観客の夜ジム部に向けて“俺たちはもう家族だ！”と声をかけ、拍手に包まれていました。







一方、朝ジム部の一日応援隊長を務めるショーゴさんは、“夜はどうしても「今日はしんどい」というのがある。朝ジムは、トレーニングをサボらなくなるのがメリット。トレーニングして体をシャキッと起こしてから仕事に向かう”と、朝ジムの魅力をアピール。しかし、“（トレーニングを）ハードにこなすと仕事に支障をきたしていて、「いま誰がボケてるんだろう？」とか、正直あります”と、自らデメリットも公開して笑いを誘っていました。







2人がポージング対決をするコーナーでは、ショーゴさんは“私、フィジークという競技に出ているので...”と、自信満々。武田さんは“僕はコンテストに出たことがないので、ポージングをしたことがない”と不安がる中、MCから“武田さんなら大丈夫です”と励まされると、“何を根拠に？”と噛みついて会場を笑わせていました。







ポージング対決の勝敗は観客の拍手で判定。それぞれバチバチにポーズを決め、いよいよ判定の瞬間になると、結果はほぼ同量の拍手。武田さんが“こんなに曖昧な判定方法ってあるの？”と、笑いながら“いったんドローにしましょうか”と、提案したことで、最終的には引き分けとなり、お互いの健闘を讃えていました。



【担当：芸能情報ステーション】