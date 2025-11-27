ÃÏ°è²ÝÂê¡ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©¡¡¸½¾ì¤òÃÎ¤ë¥é¥¬¡¼¥Þ¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¡ÚÂè3´üOTTO¡ª³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß§¡Û
¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºË¤¹¤ëÂè3´ü¡ÖÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¼¥ß¡×¤ÏÂè7²ó¹ÖºÂ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢OTTO¤ÎÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ëÃÛ¾ë¾»Âó¤µ¤ó¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£³èÌö¤Î¾ì¤¬¥é¥°¥Ó¡¼³¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤¬ÅÁ¤¨¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤ò»Ö¤¹¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸ª½ñ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌÀ²÷¤À¤Ã¤¿¡£ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬Âç¤òÂ´¶È¸å¡¢¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ç³èÌö¡£7¿ÍÀ©¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¸½Ìò°úÂà¡£¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ç¹Êó¤ä±Ä¶È¿¦¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶µ°éÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò´Þ¤á¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¡²¬»ÔPTA¶¨µÄ²ñÉû²ñÄ¹¡¢Ê¡²¬Âç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ò¹¯¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à±¿±Ä¶¨µÄ°÷¤Ê¤É¤ò·óÇ¤¡£Î¾¼ê¤Ç¤â¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¡£
¢£³Ø¹»¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎã
¡¡ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¼ø¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤À¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡¢PTA¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ç¾®³Ø¹»¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤ë»ùÆ¸¤¬ÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤¬¼êÅÁ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£Åö½é¤ÏÌµ½þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ùÆ¸¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¿Ê¤áÊý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä³Ø¹»¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï»ö¶È¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¡¢¼ø¶È¤òÀÁ¤±Éé¤¦Î©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³Ø¹»¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ï¡¢¶µ°÷¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡¢Éô³èÆ°¤ÎÃÏ°è°Ü¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬²£¤¿¤ï¤ë¡£ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤â¡Öº£¸å¤ÏÀèÀ¸¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ï¡¢±¿Æ°¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁý¤ä¤·¡¢¶ÈÌ³²áÂ¿¤Î¶µ°÷¤ò½õ¤±¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤ÇÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È²¿¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¡©
¡¡ËÁÆ¬¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼õ¹ÖÀ¸¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¶µ°é¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¹âÎð²½¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ËÀø¤à¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë°ì½õ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¼õ¹ÖÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥¨¥³¡×¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ¤¹¤ëÉ×ÉØ¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß³ØÆ¸ÊÝ°é¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Éâ¾å¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿ÃË½÷¤Î½Ð¹ç¤¤¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ßº§³è¡×¤Ê¤É¤âµó¤¬¤Ã¤¿¡£ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÔ°Â¡¢ÉÔÂ¤Ê¤ÉàÉÔá¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Î½¢¿¦³èÆ°¤ä¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¸þ¤±¡¢ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸Þ¤Ä¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹ÔÆ°ÎÏ¡¢¹½ÁÛÎÏ¡¢¶¦´¶ÎÏ¡¢·ÑÂ³ÎÏ¡¢È¯¿®ÎÏ¡½¡£¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤À¡£¡Ö°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤µ¤È
¡¡5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢È¯¿®ÎÏ¤Î¤È¤³¤í¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¯
¡¡º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÃÏ°è¼Ò²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÈÉ¤Î°Õ¸«¤ä¹Í¤¨¤¬¿§¡¹¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¡¦¹½ÁÛÎÏ¡¦¶¦´¶ÎÏ¡¦·ÑÂ³ÎÏ¡¦È¯¿®ÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ë¥¯
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ¸¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¼«Ê¬¤Î¤¶¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÛ¾ë¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ªÏÃÄº¤±¤Æ¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò·è¤á¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ê¤È
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ê¤¢
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê5¤Ä¤ÎÎÏ¤Ï¡¢º£¤«¤é°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤Ä¤¯ÎÏ¤À¤È»×¤¦¡£¾Íè¤ËÌò¤ËÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥
¡¡Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿º§³è¡ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤â¤ÎÆ±»Î¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¹Í¤¨Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÌÌÇòÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Yuka
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÈÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤ò¤«¤±¤¢¤ï¤»¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¿ÍÀ¸¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ßº§³è¤ä¶¦Æ¯¤²ÈÄí¸þ¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÊ¹¤±¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤ç¤¦¤¿
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿À¸¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï»æ°ì½Å¤Ê¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÉÔ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤ß¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÝÂê¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Ä¤±¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤è¤³
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È´Ø¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ëÊýË¡¡¢ÁªÂò»è¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤äÈ¯ÁÛ¼¡Âè¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»ä¤Ë°ìÈÖÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿»ö¤Ë¤â¶²¤ì¤º¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¿¥ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë°Æ¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢·ò¹¯¤äÃÎ¼±¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶È³¦¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¡¢·ÑÂ³ÎÏ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ëº£¸å¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥ª¥È
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´ë²è¤Ï³Ú¤·¤¯¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»²²Ã¼Ô¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼¡¤«¤é¼¡¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£¹½ÁÛÎÏ¤ò¤â¤È¤Ë¹ÔÆ°¤·¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«¤º¤ÈÎÏ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£