脇元華は堀琴音・菅沼菜々と仲良し3人組ショットで最終戦へ！ リコーカップに向け気合十分
脇元華が自身のインスタグラムを更新。シーズン最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」を前に堀琴音、菅沼菜々との3ショットを公開した。
【写真】2人は寝転び、遊び心のある構図で3ショット
脇元は「明日から頑張ります」と短くコメント。シンプルな言葉ながら、最終戦へ向けた強い意気込みだ。公開された写真は2枚。1枚目では、脇元、堀、菅沼の3人が大会会場に設置された「RICOH CUP」の赤い看板前に並び、そろってピース。3人とも白・黒・グレーを基調にしたモノトーン系ウェアを着用。自然体の笑顔が印象的なショットだ。2枚目は一転して遊び心のある構図に。看板前の芝生の上に堀が横になって寝そべり、センターで存在感を発揮。その両脇で、脇元と菅沼が「RICOH CUP」の文字を両手で指し示すような紹介ポーズを取っており、リラックスした“仲良し3人組”の空気がそのまま伝わる一枚となっている。この投稿にファンからは「ナイス3ショットです」「美人、トリオやなー」と和やかな声が寄せられたほか、「腰きついだろうけど、最終戦頑張ってねっ」「腰と相談して、決して無理しないでね」と、脇元の体調を気遣うメッセージも届いていた。シーズンを締めくくる最終戦は、トップ選手40名だけが出場できるハイレベルな舞台。地元・宮崎での開催とあって脇元にとっても特別な大会となる。地元の応援を力に、ビッグトーナメントでどんなプレーを見せてくれるのか注目が集まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】2人は寝転び、遊び心のある構図で3ショット
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
尾関彩美悠と可愛い親衛隊の「ちっちゃいあみゆちゃん」 お揃いのカチューシャでほっこり2ショット
鶴岡果恋がシーズン終了を報告 夜景レストランでの“ご褒美ディナー”ショットに「素敵」「お洒落なお店」の声
【写真】2人は寝転び、遊び心のある構図で3ショット
脇元は「明日から頑張ります」と短くコメント。シンプルな言葉ながら、最終戦へ向けた強い意気込みだ。公開された写真は2枚。1枚目では、脇元、堀、菅沼の3人が大会会場に設置された「RICOH CUP」の赤い看板前に並び、そろってピース。3人とも白・黒・グレーを基調にしたモノトーン系ウェアを着用。自然体の笑顔が印象的なショットだ。2枚目は一転して遊び心のある構図に。看板前の芝生の上に堀が横になって寝そべり、センターで存在感を発揮。その両脇で、脇元と菅沼が「RICOH CUP」の文字を両手で指し示すような紹介ポーズを取っており、リラックスした“仲良し3人組”の空気がそのまま伝わる一枚となっている。この投稿にファンからは「ナイス3ショットです」「美人、トリオやなー」と和やかな声が寄せられたほか、「腰きついだろうけど、最終戦頑張ってねっ」「腰と相談して、決して無理しないでね」と、脇元の体調を気遣うメッセージも届いていた。シーズンを締めくくる最終戦は、トップ選手40名だけが出場できるハイレベルな舞台。地元・宮崎での開催とあって脇元にとっても特別な大会となる。地元の応援を力に、ビッグトーナメントでどんなプレーを見せてくれるのか注目が集まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【写真】2人は寝転び、遊び心のある構図で3ショット
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
尾関彩美悠と可愛い親衛隊の「ちっちゃいあみゆちゃん」 お揃いのカチューシャでほっこり2ショット
鶴岡果恋がシーズン終了を報告 夜景レストランでの“ご褒美ディナー”ショットに「素敵」「お洒落なお店」の声