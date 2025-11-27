タレントの武田真治（52）とお笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ（31）が27日、都内で24時間営業ジム「エニタイムフィットネス」のPRイベントに出席した。

今年で会員が100万人を突破した。2人は朝にトレーニングをする「朝ジム部」と、夜にトレーニングをする「夜ジム部」の一日応援隊長としてファンミーティングに出席した。ショーゴは朝ジムの代表として「アスリートとして来た」と気合を入れた。

夜ジム代表の武田は「夜運動することで何が満足かというと、思い切り運動して、お腹が空いて、思い切り食べて、寝る。これに尽きると思うんです」と夜のトレーニングのメリットを力説した。

一方、ショーゴは「朝やることでサボらなくなる。しっかりとトレーニングをすることで体を起こすことができる」と持論を語った。

2人は朝と夜のおすすめのエクササイズも紹介。武田は「いつでもいいです。行ける時に行って運動をし始めてください。僕が運動する時に思うのが、やり始めたらやる気が出る。やり続けたらその気になります。ですから、やる気がなくてもジムのドアを開けてみる。何時でもいいんです。なぜならエニタイムだから。いつもドアを開けて待っていますからね」と決めぜりふでイベントを締めた。

ショーゴは来年ボディービルの大会への出場を目指している。今年は体重増加を目的とし、とにかく食べて増量する「バルクイヤー」と位置づけた。「大会に出るのですが、今自分は朝の生放送番組でレギュラーをやらせていただいています。どうしても減量期間は頭が回らなくなってしまう。麒麟の川島明さんに迷惑をかけているので、迷惑をかけないように。ハードに減量しつつ、バラエティーも頑張る。しっかり減量して優勝したい」と来年の抱負も語った。